Politique

Dénonçant ses graves dérapages, l’ANME annonce le boycott de Mohamed Ouzzine et de son parti, le Mouvement populaire

Mohamed Ouzzine.

Après une série de déclarations insultantes et d’attaques répétées contre la profession, l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) rompt officiellement avec le Mouvement populaire. Fustigeant le comportement de son secrétaire général, Mohamed Ouzzine, l’organisation annonce le boycott total des activités du responsable politique et du parti et promet de faire toute la lumière sur ses agissements politiques et électoraux.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 14h03

Voici le communiqué de l’Association nationale des médias et des éditeurs:

«L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a suivi avec une vive indignation les propos tenus par Mohamed Ouzzine, secrétaire général du parti du Mouvement Populaire, à l’encontre du président de l’Association, contenant des expressions insultantes, désobligeantes et diffamatoires.

Tout en notant que M. Mohamed Ouzzine a choisi de signer son post en sa qualité de secrétaire général d’un parti politique, l’Association considère qu’il ne s’agit plus d’un simple emportement personnel ou d’un différend passager, mais d’une position émanant d’un responsable politique qui met en jeu son statut partisan, l’autorité de sa fonction et l’image de l’institution qu’il représente.

L’Association confirme également que l’atteinte portée à son président en raison de sa qualité et de ses prises de position ne vise pas uniquement sa personne, mais touche une organisation professionnelle nationale, ainsi que l’ensemble des éditeurs et journalistes qui l’ont élu démocratiquement pour les représenter et défendre l’indépendance de la presse marocaine et la dignité de ses professionnels.

Ce qui a été exprimé par le secrétaire général du Mouvement Populaire n’est à la hauteur ni de sa responsabilité politique ni de son rang de chef de parti.

Cette publication s’ajoute à ses déclarations sur la deuxième chaîne (2M) à la suite de l’agression de l’équipe de «Chouf TV» à Khénifra et Ouaouizeght (Oued Ifrane) par le frère du secrétaire général et ses partisans, alors qu’elle couvrait la souffrance des populations touchées par les pluies diluviennes. Une agression ayant fait l’objet de plaintes auprès de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale.

En rappelant les déclarations du secrétaire général de ce parti en marge des débats au Parlement (ses deux chambres) sur le projet de renouvellement des structures du Conseil National de la Presse, et le fait qu’il a qualifié notre association de fraqchia, l’Association décide, en toute responsabilité, de boycotter les activités du parti du Mouvement populaire et de son secrétaire général.

Ce dernier cherche à conclure des marchés pour vicier le paysage médiatique et gonfler la couverture de la campagne électorale de son parti. L’Association assume la responsabilité de dénoncer tous ses dépassements tant dans la gestion communale et que dans la représentation des électeurs au sein des institutions législatives.»

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 14h03
#Mohamed Ouzzine#Mouvement populaire#ANME

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