Après les accusations de Mohammed Ouzzine, Driss Chahtane réclame une vérification de son patrimoine par la Conservation foncière

Le président de l'ANME, Driss Chahtane, lors de l'assemblée générale ordinaire de l'association tenue jeudi 22 septembre 2022, à Casablanca,

Driss Chahtane, fondateur et directeur général de Chouf TV. DR

Driss Chahtane, fondateur et patron de Chouf TV, a saisi l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie afin de répondre aux accusations formulées à son encontre par Mohammed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire.

Par La Rédaction
Le 31/12/2025 à 16h57

Dans un message sur Facebook adressé au directeur général de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, le fondateur et patron de Chouf TV, Driss Chahtane, a sollicité l’intervention de l’institution afin de répondre aux allégations formulées à son encontre par Mohammed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire.

«Afin d’éclairer l’opinion publique et d’établir la vérité concernant les allégations du secrétaire général d’un parti politique, je vous prie de bien vouloir informer l’opinion publique afin de savoir si je suis propriétaire d’un terrain dans le quartier Californie, à Fès, de trois appartements sur la route de Aïn Chkef, d’un terrain aux environs de Sidi Rahal, d’une ferme dans la région de Berrechid et d’un appartement à la Marina», a-t-il écrit.

Driss Chahtane affirme vouloir mettre un terme aux spéculations entourant son patrimoine et appelle l’administration compétente à se prononcer sur les informations avancées à son sujet par Mohammed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire.

Dans son message, le patron de Chouf TV précise que sa demande concerne aussi bien les biens qui pourraient être enregistrés en son nom personnel que ceux susceptibles d’être attribués à son épouse ou à ses enfants, appelant ainsi à une transparence totale sur la question.

#Driss Chahtane#ANCFCC#patrimoine

