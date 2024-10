Décision de la CJUE: la Belgique et la Hongrie réitèrent leur attachement au partenariat stratégique UE-Maroc

«La Belgique réitère son attachement à l’amitié et au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc et continuera à œuvrer à son approfondissement», a affirmé le ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement dans une publication sur X, au lendemain de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume

La Belgique a exprimé, à cet effet, son appui à la déclaration conjointe de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, dans laquelle les deux responsables réaffirment l’engagement de l’UE en faveur de la préservation et du renforcement de ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe «pacta sunt servanda», selon lequel les traités et contrats doivent être respectés.

La Belgique appuie cette déclaration sur les arrêts @EUCourtPress relatifs au Sahara occidental.



La Belgique réitère son attachement à l’amitié et au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc et continuera à œuvrer à son approfondissement. https://t.co/WKJAtz05N0 — 🇧🇪 Belgium MFA (@BelgiumMFA) October 5, 2024

La Hongrie a également réitéré, le vendredi 4 octobre, sa position constante en faveur du renforcement du partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc, exprimant qu’il est «dans notre intérêt commun». «Nous continuerons à œuvrer pour servir ces intérêts en renforçant les liens et en élargissant la coopération avec le Maroc à de nouveaux domaines», a affirmé le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce dans un communiqué, où il indique que Budapest étudiait en détail les arrêts de la CJUE à propos des accords de pêche et agricole UE-Maroc.

Des eurodéputés expriment leur indignation

À Bruxelles, des eurodéputés ont à leur tout exprimé, le 4 octobre, leur indignation suite aux décisions de la CJUE, notant que cette décision «porte atteinte aux intérêts économiques européens».

Pour l’eurodéputé français Nicolas Bay, vice-président de la délégation du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, avec ses arrêts, la CJUE a cédé «aux revendications des terroristes du front Polisario» sur le Sahara. Ce faisant, la Cour a «porté atteinte aux intérêts économiques européens et marocains» et «violé l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc», a-t-il réagi via une publication sur X.

En cédant aux revendications des terroristes du Front Polisario sur le Sahara occidental, la CJUE porte atteinte aux intérêts économiques européens et marocains et viole l’intégrité territoriale du royaume du Maroc. https://t.co/qRRCmPNz0c — Nicolas Bay (@NicolasBay_) October 4, 2024

«Le Maroc reste le partenaire le plus fiable en Afrique du Nord et le seul interlocuteur de l’UE pour toutes les questions politiques et commerciales», a commenté l’eurodéputé Tomáš Zdechovský, du groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen, qui considère que le Polisario représentait une «menace pour la stabilité et la sécurité du voisinage de l’UE».

«Triste jour pour l’Europe», a écrit de son côté l’eurodéputé Thierry Mariani, toujours sur réseau social, relevant «que tout le monde a compris que le Sahara est marocain… sauf la Cour de Justice de l’UE».

Tout le monde a compris que le #Sahara occidental est marocain…sauf la Cour de Justice de l’UE.



L’ambassade d’Algérie est en fête et ses exécutants du Front Polisario sont confortés dans leur séparatisme.



Triste jour pour l’Europehttps://t.co/1obFOE8Fne — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) October 4, 2024