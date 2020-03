© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs ministres et dirigeants politiques rentrés de voyages à l’étranger ont subi des examens médicaux pour écarter tout risque de coronavirus. Les autorités sanitaires comptent, par ailleurs, renforcer le contrôle des voyageurs en provenance des pays du Golfe.

La nouvelle liste noire de la commission mixte pour la surveillance épidémiologique pourrait s’étendre aux personnes en provenance des pays arabes, où le coronavirus aurait fait son apparition. Selon une source proche de cette commission, «le Maroc suit avec attention l’évolution des cas de coronavirus confirmés ou probables dans les pays arabes, notamment dans le Golfe. La vigilance est donc de plus en plus marquée vis-à-vis des vols en provenance de ces pays».

A propos de cette vigilance accrue, Le quotidien Akhbar Al Youm rapporte, dans son édition du mardi 3 mars, que cette même source a affirmé que des responsables marocains rentrés de missions à l’étranger avaient été soumis aux tests de détection du virus: «Je ne peux donner les noms des responsables marocains qui ont subi les tests, mais je puis vous assurer que l’information est vraie: le virus ne fait pas de distinction entre un ministre et un citoyen lambda. Ainsi, tous les responsables marocains, y compris les ministres, qui ont effectué des voyages à l’étranger ou visité des foyers épidémiques, ont subi des examens médicaux».



Le ministère marocain de la Santé a affirmé, mercredi dernier, que le Maroc avait, jusqu’à ce lundi, suspecté 17 cas de coronavirus, mais toutes les analyses de laboratoire se sont révélées négatives. Cependant, ce 2 mars au soir, un premier cas a été confirmé par le ministère de la Santé. Les autorités sanitaires affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter que cette pneumonie virale ne se propage dans le royaume.

Outre les tests dans les laboratoires, des mesures strictes ont été prises dans les aéroports où l’on procède au contrôle de la température des voyageurs, grâce une caméra thermique et un thermomètre infrarouge. Le comité national de pilotage a, par ailleurs, pris d’autres mesures préventives comme le report des manifestations culturelles et sportives. Il faut rappeler que le coronavirus touche aujourd'hui 65 pays, avec 88.930 cas confirmés et plus de 3.000 morts en deux mois.