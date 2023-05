Communication du gouvernement: le PAM met Aziz Akhannouch en garde

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, encadré par Abdellatif Ouahbi (ministre de la Justice, à gauche) et Nizar Baraka (ministre de l'Equipement et de l'Eau).. DR

La dernière réunion du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) s’est soldée par un communiqué qui interpelle le chef du gouvernement sur la question des communications interne et externe du gouvernement.

Sur le premier volet, le parti du Tracteur, qui a souligné «l’importance de la communication interne au sein de l’équipe gouvernementale afin d’accélérer la mise en œuvre des chantiers de la réforme», appelle le chef du gouvernement à communiquer avec les ministres du PAM.

«Les canaux de communication ne sont pas définitivement coupés avec les ministres du PAM, mais nous voulons attirer l’attention du chef du gouvernement à plus de communication et par ailleurs à prendre en compte que nous sommes présents au sein de l’équipe gouvernementale», a confié une source du PAM à Al Ahdath Al Maghribia, qui aborde ce sujet ce mardi 30 mai.

Après avoir interpellé le chef du gouvernement sur cette question de la communication interne et sur le dialogue entre les différents secteurs gouvernementaux et les ministres, le PAM a également appelé le chef du gouvernement à «intensifier sa communication externe».

Sur ce volet, poursuit le quotidien, le PAM soulève la question de «la communication externe entre le gouvernement et les citoyens», et appelle «l’ensemble des membres de l’Exécutif à intensifier leur communication avec l’opinion publique afin d’endiguer les rumeurs et les fausses nouvelles (fake news)» et permettre par ailleurs aux citoyens de faire valoir «leur droit d’accès à une bonne information».

Sur ce registre, ce même interlocuteur a explicité au quotidien que «les ministres qui ne communiquent pas depuis presque deux ans, devraient sortir de leur mutisme et s’adresser aux citoyens», et a fait remarquer que «le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, ne devrait pas rester le seul interlocuteur et le PAM ne devrait pas demeurer le seul responsable du coût politique qu’engendre la communication avec les citoyens».

Il a aussi précisé que «le PAM ne devrait pas être le seul parti sous le feu des critiques parce qu’il prend l’initiative de communiquer avec les citoyens».

«Le gouvernement, qui reconnaît son déficit communicationnel», explique le quotidien, avait déjà pensé «à créer une direction relevant du département du porte-parole du gouvernement, afin de recevoir toutes les informations et les données que différents départements et administrations publiques désirent rendre publiques, afin de les communiquer à l’opinion publique».

Cette direction, qu’une source gouvernementale avait déjà confié la possibilité de création à Al Ahdath Al Maghribia, «n’a pas encore vu le jour, mais tente toujours plusieurs responsables gouvernementaux».