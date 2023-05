Un montant record de 11,9 milliards de dirhams d’investissements approuvés depuis l’adoption de la nouvelle Charte

Notre source s’exprimait ce mercredi 24 mai au terme de la première réunion de la Commission nationale des investissements, instituée par la Charte de l’investissement. Les 18 nouveaux projets sont répartis sur 8 régions et 70% des fonds proviennent d’investisseurs marocains, les autres étant des capitaux étrangers. Aussi, 80% de ces projets sortent de l’axe central Casablanca-Tanger.

Sur les 11,9 milliards de dirhams, l’Etat versera un total de primes d’investissement s’élevant à 642 millions de dirhams, a indiqué la même source, proche du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Et d’ajouter que les 18 projets, qui ont fait l’objet de conventions, concernent les secteurs textile, de l’aquaculture, des énergies, etc.

La même source a affirmé que la Commission nationale des investissements s’est penchée sur un autre volet important, celui des investissements à caractère stratégique, dont le montant total est estimé à 55 milliards de dirhams. Néanmoins, a-t-on précisé, les conventions pour la réalisation de six projets à caractère stratégique n’ont pas encore été signées.

«Nous sommes toujours en pourparlers pour l’aboutissement final des projets dans les mois à venir», a expliqué notre source. «Ce sont des projets finalisés mais pas encore conclus. Il s’agit d’investissements dans les secteurs du tourisme, des mines, de la mobilité électrique et de l’énergie.»

Au terme de la réunion de la Commission nationale des investissements, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, s’est félicité des résultats obtenus jusqu’ici par la Charte, estimant que celle-ci offre de «véritables possibilités d’emplois dans toutes les régions du pays». Et de souligner que le Maroc jouit de la stabilité et de la sécurité, ce qui favorisera son attractivité.

Mohcine Jazouli a également évoqué le programme des investissements que compte réaliser le groupe OCP à l’horizon 2030, pour un montant de 130 milliards de dirhams. Aux termes de ce programme figurent, a-t-il noté, trois importants projets ayant reçu le feu vert de la Commission nationale des investissements, d’un coût de 65 milliards de dirhams. Ces trois projets concernent les secteurs de l’eau (dessalement) et des infrastructures, entre autres.