Généralisation de l’enseignement de l’anglais au collège: voici le modus operandi

On en sait désormais davantage sur le calendrier de généralisation de l’enseignement de la langue anglaise au collège, qui de débutait jusqu’à présent qu’à la troisième année. Comme l’institue une circulaire signée par Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, datée du 23 mai et adressée aux différents responsables de son département, la langue de Shakespeare sera enseignée, dès la prochaine rentrée, aux élèves en première année de collège, avec un taux de couverture de 10% des effectifs, et aux élèves en deuxième année avec une couverture de 50%.

Par la suite, l’enseignement de cette langue sera étendu, pour atteindre une couverture de 50% en première année et de 100% en deuxième année lors de l’année scolaire 2024-2025, puis une couverture de 100% dans tous les niveaux à la rentrée 2025-2026.

Lire aussi : Education nationale: la feuille de route entre en vigueur dès septembre, confirme Akhannouch

Selon la circulaire de Chakib Benmoussa, le nombre d’heures enseignées est fixé à 24 heures par semaine pour chaque enseignant et à deux heures par semaine pour les élèves. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures seront prises.

Il s’agit tout d’abord de la création d’un Comité central de pilotage, présidé par le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et composé des directeurs des Directions centrales concernées. Ce comité sera chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la généralisation de l’enseignement de l’anglais au collège à toutes ses étapes.

Des comités régionaux et locaux

S’ajoute à cela la création de comités régionaux et locaux. Ceux-ci seront chargés de la planification et de la coordination de la généralisation de la langue anglaise, notamment par l’élaboration de cartes éducatives et la préparation et la mise en œuvre de programmes régionaux.

Ces comités de pilotage tiendront des réunions périodiques à tous les niveaux afin de suivre la situation de la mise en œuvre des plans de généralisation de l’enseignement de l’anglais et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur bonne exécution conformément aux objectifs fixés par le département de Benmoussa.

Des mécanismes d’encadrement seront mis en place

Les enseignants qui seront mobilisés dans le cadre de ce programme vont profiter, par ailleurs, de programmes de formation, renforçant ainsi leurs compétences linguistiques et professionnelles, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des approches et des méthodes pédagogiques dans l’enseignement des langues. Des mécanismes d’encadrement et d’accompagnement seront aussi mis en place, dans l’objectif d’améliorer les performances professionnelles des cadres pédagogiques.

Lire aussi : Le ministre Chakib Benmoussa intègre la lecture dans le processus d’apprentissage

Pour soutenir cette généralisation de l’enseignement de l’anglais au collège, les technologies de l’information et de la communication seront utilisées. Cela comprend l’intégration de ressources numériques dans l’enseignement de la langue, l’adoption de plateformes numériques et l’accès des enseignants et des élèves à ces outils. Il sera également nécessaire de former les cadres pédagogiques à l’utilisation des technologies modernes et des contenus numériques liés à l’enseignement de l’anglais.

Enfin, des bibliothèques seront fournies aux établissements scolaires afin de renforcer les compétences linguistiques des élèves, et les enseignants disposeront des documents et des ressources pédagogiques nécessaires pour les aider dans leur enseignement quotidien de l’anglais.