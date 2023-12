Clap de fin pour la 12ème édition des Atlantic Dialogues: ce qu’il faut retenir

Clap de fin pour la 12ème édition de la conférence internationale annuelle The Atlantic Dialogues, organisée du 14 au 16 décembre à Marrakech par le Policy Center for the New South (PCNS). Durant trois jours de débats animés par une pléthore d’experts de haut niveau, un large éventail de thématiques intéressant l’espace atlantique ont été abordés, dont le multilatéralisme, les enjeux sécuritaires, l’avenir du Sud atlantique. Voici ce qu’il faut retenir des interventions des panélistes.

Sécurité, multilatéralisme, gouvernance

Barre Seguin, directeur du Centre européen George C. Marshall pour les études de sécurité:

Les pays doivent unir leurs forces, parvenir à un consensus et coopérer pour faire face aux menaces. La sécurité constitue le fondement du progrès. Le multilatéralisme revêt une importance cruciale dans notre époque actuelle. Les organisations internationales jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Lors de travaux de la 12ème édition des Atlantic Dialogues, qui a eu lieu à Marrakech du 14 au 16 décembre 2023.

Nathalie Delapalme, PDG de la Fondation Mo Ibrahim (France):

La démocratie et le multilatéralisme se trouvent confrontés à un défi commun: dès que leurs principes fondamentaux sont bafoués, tout le système commence à se fragiliser. Le respect de ces principes revêt une importance cruciale pour garantir leur pérennité et leur efficacité. Dans le contexte d’un monde en développement, le développement doit être la priorité, mais il est indissociable de la sécurité. Les deux éléments sont essentiels à la stabilité de la société. Des enjeux tels que le changement climatique et la sécurité ne peuvent pas être traités de manière isolée; ils doivent être abordés ensemble pour favoriser un progrès global.

Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies:

Le monde souffre d’un décrochage démocratique dans le Nord, en proie au populisme et à une surenchère anti-migratoire, et d’une prolifération de l’extrémisme violent dans le Sud, avec l’apparition de plus en plus de groupes séparatistes.

En Afrique, il existe actuellement plus de 15 groupes séparatistes qui ont des liens avec l’extrémisme violent, les nébuleuses terroristes, la criminalité transfrontalière ainsi que le trafic d’êtres humains et de drogue.

Dans ce monde fragmenté, les Nations unies sont désormais paralysées et les institutions internationales sont en quelque sorte marginalisées dans la recherche des solutions pour la paix et la sécurité dans le monde.

Éducation

Zeinab Badawi, présidente de l’Université SOAS de Londres:

Même si un nombre croissant de femmes obtiennent des diplômes de niveau avancé, il est nécessaire de surmonter les défis liés à leur intégration dans le marché du travail pour exploiter pleinement les avantages économiques de leur expertise. Les initiatives visant à garantir leur participation fluide permettront de maximiser l’impact de leur éducation sur l’économie. La compréhension des réalités locales joue un rôle essentiel dans le développement durable.

Charles Kupchan, professeur d’affaires internationales à l’École des affaires étrangères de l’Université de Georgetown.

Le système éducatif doit être perçu comme le lieu où la cohésion nationale se forge et où une identité nationale partagée se construit. Il est crucial de garantir que ce système transmette de manière efficace les valeurs et les connaissances considérées comme essentielles pour notre société. Mettre en avant l’éducation comme le pilier central de la création de citoyens exemplaires met en lumière son rôle fondamental dans la formation d’individus qui ne sont pas seulement compétents, mais aussi responsables et engagés au sein de la société.

Jacques Attali, premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement:

Dans les nations émergentes, l’accès à l’éducation est largement répandu, mais sa qualité varie considérablement. Les défis liés à la mobilisation des ressources et au manque d’enseignants qualifiés contribuent à l’affaiblissement des normes éducatives. L’ajustement des établissements scolaires pour répondre aux besoins de l’économie est nettement insuffisant, pourtant cela devrait occuper une place centrale dans les discussions sur les réformes éducatives.

L’Atlantique Sud

Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria:

Un Atlantique Sud, qui peut servir les intérêts de ses peuples et ceux du monde entier, doit promouvoir la coopération et la solidarité entre ses pays.

Luis Osvaldo Hurtado Larrea, ancien président de l’Équateur:

L’Atlantique Sud est appelé à promouvoir sa coopération intrarégionale pour façonner et influencer activement la dynamique géopolitique internationale afin de remédier aux déséquilibres dans le processus décisionnel mondial.

Youssef Amrani, ambassadeur désigné du Maroc aux États-Unis d’Amérique:

L’Atlantique représente pour le Maroc bien plus qu’une simple construction géographique. Il s’agit d’un espace de projection élargie qui permet au Royaume de relier les axes de ses efforts d’intégration de grande envergure dans son environnement immédiat, son voisinage et ses flancs maritimes ouverts sur une multitude de partenaires traditionnels et stratégiques des Amériques.

Climat

Serigne Gueye Diop, conseiller du président du Sénégal:

L’Afrique est confrontée à des enjeux majeurs tels que la déforestation. À mesure que les précipitations diminuent, il devient impératif d’adopter des pratiques agricoles durables et des technologies écoénergétiques de manière urgente. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la préservation de l’environnement et la satisfaction des besoins de survie en Afrique et en Asie. Cette démarche requiert la mise en place d’outils économiques, de réglementations adéquates, et l’élaboration de solutions collaboratives impliquant des chercheurs, des décideurs et des communautés internationales.

Ricardo Santos, ancien ministre des Affaires maritimes du Portugal:

Nous sommes confrontés à une situation d’urgence climatique, et pas seulement à un simple changement. La capacité de l’océan à absorber le CO2 diminue rapidement, ce qui nécessite une action immédiate. Pour protéger nos écosystèmes, il est impératif de promouvoir l’innovation technologique tout en imposant des réglementations rigoureuses. Les priorités majeures sont l’adoption de technologies durables et d’innovations à empreinte environnementale minimale. Pour parvenir à ces objectifs, une coopération étroite, des réglementations efficaces et une collaboration internationale solide sont indispensables pour faciliter le transfert de ces technologies durables.

Fuite des cerveaux

Nkosana Donald Moyo, fondateur et président de l’Institut Mandela pour les études du développement:

Notre discussion devrait aller au-delà des simples tendances de la migration et englober les implications plus vastes de la fuite des cerveaux. En explorant les intrications de la mobilité des talents, à la fois entrante et sortante, nous pouvons obtenir une compréhension plus approfondie des défis et des opportunités uniques que cette tendance engendre. La gestion d’un pays requiert la recherche de talents où qu’ils soient, car encourager une saine compétitivité revêt une importance cruciale. Les personnes talentueuses sont attirées par des opportunités dans diverses régions.

Paulo F. Gomes, président de Paulo Gomes & Partners (Guinée-Bissau):

L’une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés réside dans notre incapacité à formuler des politiques publiques capables de traiter efficacement le phénomène de la fuite des cerveaux. Même s’il n’est pas possible d’empêcher leur départ, nous devrions déployer des initiatives visant à rendre nos environnements plus attrayants pour eux.

Kassie Freeman, présidente et CEO du Consortium de la diaspora africaine (États-Unis):

La question ne se limite pas à la fuite des cerveaux; elle englobe également la perspective d’un avenir de plus en plus marqué par le travail à distance. Cela constitue un changement de paradigme auquel nous devons nous préparer avec une stratégie adéquate.