Chambre des conseillers: Mehdi Bensaïd se félicite de l’adoption définitive de la loi sur l’industrie cinématographique

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, devant la Chambre des conseillers, le 26 novembre 2024.

Déjà été approuvé en première lecture par la Chambre des représentants, le projet de loi n°18.23, relatif à l’industrie cinématographique et à la réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM), était présenté au vote, le mardi 26 novembre, à la Chambre des conseillers. Sans surprise, le texte a été adopté avec une écrasante majorité (37 voix pour, 0 contre et 7 abstentions). Lesdites abstentions sont le fait des conseillers du Parti justice et développement (PJD), prétextant que leur amendement, visant à introduire la mention «Respect des valeurs» dans le projet de loi, n’avait pas été pris en compte.

Exprimant sa satisfaction à l’issue du vote, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a déclaré que cette loi «permettra de développer le secteur cinématographique, dans un contexte où des investissements importants sont en cours, exigeant un arsenal juridique adapté, une rupture avec le monopole et l’ouvrerture à tous». «Nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique, avec une production nationale renforcée et la création de nouvelles salles de cinéma», a-t-il ajouté.

Selon ses auteurs, le projet de loi vise à doter le CCM de nouvelles prérogatives lui permettant de soutenir l’industrie cinématographique, promouvoir le Maroc comme destination de tournage, développer le secteur et rationnaliser sa gestion. Le texte introduit également des règles juridiques encadrant l’autorisation d’exercer dans la production cinématographique, ainsi qu’un nouveau système d’agrément international permettant la production exécutive pour le compte de personnes physiques ou morales non soumises au droit marocain.

Dans une déclaration pour Le360, Mehdi Bensaïd est également revenu sur un autre projet de loi, portant sur la protection du patrimoine, déjà adopté jeudi dernier par le Conseil de gouvernement et bientôt transmis au Parlement. «Ce texte est d’une importance particulière pour le Maroc, qui s’oppose fermement aux tentatives de piratage, notamment de la part d’un pays voisin, visant notre patrimoine immatériel», a-t-il déclaré. Et de préciser: «Nous luttons contre le piratage en collaboration avec des organisations internationales, mais il est nécessaire de disposer d’une loi dédiée à la protection de notre patrimoine.»

Par ailleurs, le ministre a répondu aux interrogations des conseillers parlementaires sur les récents développements au sein du paysage médiatique, notamment en ce qui concerne les mesures de soutien public, l’organisation du secteur et les investissements qu’il devrait accueillir.