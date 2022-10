© Copyright : DR

CGLU Afrique organise, du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Agadir, la 6e édition du Forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation. Son objectif? «Présenter, débattre et apporter des réponses aux différentes problématiques liées aux défis de formation des élus locaux en Afrique dans l’action climatique».

Les Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) organisent, du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Agadir, la 6e édition du Forum africain des managers territoriaux et des Instituts de formation (FAMI6-2022), sous le thème: «Le défi de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales en Afrique dans l’action climatique».

Cet événement constituera l’occasion pour CGLU Afrique, à travers ses pôles de développement et académie africaine des collectivités territoriales (ALGA) et celui des opérations et assistance technique, de présenter, de débattre et d'apporter des réponses aux différentes problématiques liées aux défis de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales en Afrique dans l’action climatique, explique la note de présentation.

Cette 6e édition aura également pour objectifs de situer les principaux acteurs et parties prenantes impliqués dans le processus de formation et de renforcement des capacités en matière climatique, ciblant les collectivités territoriales africaines, de former des formateurs en matière d’action climatique, de mettre en exergue les bonnes pratiques et les expériences réussies et d’identifier les principales opportunités de financement pour la formation et le renforcement des capacités, précise le même document.

La région Souss-Massa comme expérience pilote

A travers l’organisation de cette édition, CGLU Afrique réaffirme son engagement pour l’action climatique et pour la territorialisation des contributions déterminées au niveau national (CND) en choisissant de mener son expérience pilote au niveau de la région Souss-Massa.

CGLU s’est ainsi engagée avec la région et la commune d’Agadir pour la mise en place d’un programme pilote «ambitieux» en comptant sur le financement du Fonds vert climat, en cours d’exécution.

Les enjeux de ce programme sont de taille à l'image des défis de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales en matière d’action climatique.

En effet, selon le document, plusieurs études, rapports et publications ont mis en évidence la complexité du système climatique, formé de sous-systèmes différents, dont les échelles spatiale et temporelle font intervenir plusieurs ordres de grandeur, et impliquant une multitude d’acteurs et de parties prenantes.

L’objectif est donc de faire émerger un modèle économique, social et culturel plus juste et plus soucieux de l’environnement à travers la formation. Celle-ci permettra à ces acteurs de réapprendre à comment faire face au réchauffement climatique ainsi qu'à ses effets induits (tremblements de terre, ouragans, inondations, sécheresse, débordements des mers...), mais également au déclin de la nature et à la crise de la biodiversité, à comment juguler la hausse des inégalités sociales, ou encore à comment évoluer avec les évolutions technologiques, etc, détaille ainsi la note de présentation.

«Tous ces changements nous interpellent pour pouvoir nous adapter à ces nouvelles réalités et transformer nos pratiques: réapprendre comment consommer, produire et nous organiser collectivement», poursuit le document.

Cette édition sera donc l'occasion de mettre en exergue ces bonnes pratiques et de pouvoir ainsi les partager avec les autres collectivités territoriales africaines qui seront mobilisées pour participer au Forum.

La participation à cette édition est ouverte aux collectivités territoriales et aux instituts de formation en Afrique, mais aussi à l’ensemble des autres acteurs et parties prenantes concernés par la dynamique d’appui à la transformation écologique de l’Afrique locale et régionale.

Pour information, la CGLU Afrique est l’organisation qui assure la représentation des collectivités territoriales de l’ensemble du continent africain. Organisation internationale dotée d’un statut diplomatique, CGLU Afrique rassemble plus de 350 millions de citoyens africains, 54 associations nationales et régionales, ainsi que plus de 10.000 villes.

Elle a pour mandat de promouvoir et d’ancrer le processus de la décentralisation en Afrique et au sein des collectivités territoriales africaines en tant que sphères autonomes et distinctes des gouvernements centraux, contribuant ainsi à la consolidation de l’unité du continent africain. Elle assure des missions de plaidoyer et de mobilisation, des missions de renforcement des capacités et d’autonomisation, des missions de mobilisation des ressources et des financements ainsi que l’assistance technique en faveur de ses membres et réseaux.