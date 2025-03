CESE: Chami insiste sur l’autonomie face à Amara lors de la passation de pouvoirs

Les locaux du Conseil économique, social et environnemental (CESE), à Rabat. . DR

Assabah rapporte dans son édition du week-end que la cérémonie de passation de pouvoirs au CESE entre l’ancien président Ahmed Reda Chami (USFP) et son successeur Abdelkader Amara (PJD) aurait été marquée par l’émission de messages politiques.

Lors de son intervention, qui s’est déroulée jeudi au siège du CESE à Rabat, en présence des membres du conseil et de son secrétaire général, Ahmed Reda Chami a conseillé à son successeur de garantir l’autonomie de cette institution constitutionnelle et de la préserver des influences partisanes, gouvernementales et des intérêts particuliers. «C’est le conseil que je lui donné quand je l’ai rencontré avant la cérémonie».

L’ancien président du conseil a souligné la qualité des rapports du CESE, fruit d’une approche participative basée sur l’écoute, le dialogue et la convergence des points de vue des diverses composantes de la société.

Selon Chami, l’audace des prises de position du CESE et son ouverture institutionnelle et territoriale sont essentielles pour dynamiser le développement par la démocratie participative.

Pour sa part, M. Amara, qui a remercié son prédécesseur pour son allocution, a souligné que «l’indépendance du CESE est garantie par la Constitution et les lois régissant son fonctionnement», précisant que «le premier garant de cette autonomie est Sa Majesté le roi».