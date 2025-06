Célébration du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les Philippines et le Maroc

Le Maroc et les Philippines célèbrent, ce mardi 17 juin 2025, le 50ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Une occasion que les deux pays saisissent pour donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale.

Selon l’ambassadeur des Philippines au Maroc, Leslie J. Baja, cette coopération est appelée à connaître un avenir prometteur dans tous les domaines, en mettant en valeur la richesse des liens politiques, économiques et culturels unissant les deux nations. «Nous nous sommes engagés, par le passé, à renforcer les relations mutuelles entre nos deux pays, dans l’intérêt de nos deux peuples», a déclaré le diplomate philippin à Le360.

Pour marquer ce demi-siècle de relations bilatérales, l’ambassade des Philippines à Rabat organise un spectacle à la salle Bahnini, animé par le groupe de musique traditionnelle philippin Le Kontemporaryong Gamelan (Kontra-GaPi). Composé de musiciens et de danseurs issus du Collège des arts et des lettres de l’Université des Philippines, ce groupe puise, selon l’ambassade, son inspiration «dans les cultures autochtones philippines ainsi que dans les traditions d’Asie du Sud-Est, créant ainsi une musique, une danse et des arts enracinés dans des sources anciennes mais exprimés dans un style contemporain et moderne».