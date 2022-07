© Copyright : Brahim Moussaaid /le360

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a rendu public, ce mercredi 13 juillet 2022, son rapport préliminaire sur le drame de Nador en confirmant que la tragédie «a fait 23 morts et 217 blessés, dont 144 parmi les forces de l’ordre. L’assaut a été exécuté par 2.000 assaillants, essentiellement des Soudanais venus d’Algérie».

«La cause de la mort des 23 migrants illégaux est due à des bousculades et à des asphyxies mécaniques survenues lors de l’assaut qui s’est concentré dans sa globalité dans un couloir et près d’une porte solidement verrouillée», du côté espagnol, indique le CNDH dans son rapport, présenté ce même mercredi, lors d’une conférence de presse tenue par la commission chargée de cette mission d’information. Ladite commission, composée de plusieurs membres, vient d’achever l'enquête, qu’elle a menée sur les lieux du drame, survenu le 24 juin dernier.

Présentée par la présidente du CNDH, Amina Bouayach, la synthèse de ce rapport préliminaire contient 15 observations et 13 recommandations.

La commission a en outre rapporté que des «violences inouïes» ont été observées chez les 2.000 assaillants contre les forces de l’ordre pour «franchir la clôture de 6 mètres de haut», et pour «briser l’unique porte métallique permettant le passage, solidement fermée du côté de l’Espagne, depuis 2018».

Les membres de la commission ont unanimement affirmé qu’aucun usage d’armes à feu par les forces de l’ordre n’a été relevé et que les assaillants sont «essentiellement des Soudanais et, dans une bien moindre mesure, des Tchadiens. Tous sont arrivés au Maroc via la Libye et l’Algérie».

«Ils (les assaillants, Ndlr) étaient lourdement armés, notamment de gourdins, de différents projectiles ainsi que de diverses armes blanches», a souligné la commission. Pour ses membres, «il s’agit d’un afflux massif bien organisé et structuré. Les assaillants sont arrivés en deux groupes depuis la forêt qui se trouve à 20 km du point du drame. Cette tentative d’immigration clandestine collective s’est distinguée par un timing particulier étant donné que c’est la première fois qu’elle s’est déroulée dans la journée et non dans la nuit ou à l’aube comme cela se faisait par le passé».

Citant une ONG marocaine indépendante, la commission a affirmé que le drame aurait fait «beaucoup plus de morts» si les forces de l’ordre n’étaient pas intervenues.

La commission a indiqué qu’elle s’est aussi rendue dans les hôpitaux qui ont accueilli les blessés et à la morgue de Nador où les 23 cadavres des victimes de la bousculade lui ont été présentés. Ceux-ci sont actuellement soumis à une autopsie. Les dépouilles n’ont donc toujours pas été enterrées.

Répondant à une question posée par Le360, Amina Bouayach, présidente du CNDH, a déclaré que le rapport d’information sera transmis notamment à diverses organisations internationales dont l’ONU Migration, et l’Union africaine. La présidente du CNDH a par ailleurs indiqué qu’une enquête judiciaire a été lancée par le parquet pour déterminer les causes et les circonstances du drame. Cette enquête vise également à montrer le degré d’implication de réseaux de trafic d’êtres humains.

En conclusion, Amina Bouayach, grande militante socialiste des droits de l’homme, a appelé à l’instauration d’une nouvelle approche entre l’Union européenne, l’Afrique et le Maroc sur la question de la migration clandestine. «L’approche sécuritaire à elle seule ne résoudra pas le problème de la migration», a-t-elle tranché.