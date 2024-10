Après leur rencontre avec les deux nouveaux ministres, les représentants des étudiants en médecine «optimistes»

Les débuts d’un dénouement de la crise des étudiants en médecine, en grève depuis plusieurs mois, se dessinent après une réunion des membres de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et en pharmacie (CNEM) avec le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui, et celui de la Santé, Amine Tahraoui.

De l’avis d’un membre de la CNEM, «la rencontre s’est déroulée dans un climat positif, marqué par un dialogue ouvert et constructif», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 30 octobre.

Le quotidien indique que les deux ministres ont insisté sur la nécessité de «fermer la page précédente et d’en ouvrir une autre» et ont exprimé leur «compréhension face aux revendications des étudiants, et leur volonté de poursuivre les discussions avec le même esprit, pour trouver une solution aux points en suspens dans les plus brefs délais».

Les deux responsables gouvernementaux ont promis aux représentants des étudiants de «revoir leur dossier revendicatif après les réunions qu’ils auront tenues avec les doyens des facultés et les professeurs chercheurs, pour trouver une sortie de crise».

Les membres de la CNEM ont quant à eux exprimé un «optimisme mesuré» après ces «interactions positives avec les deux ministres», au fait des revendications des étudiants en médecine.

À propos de la réduction de la durée de leur formation, de sept à six années, le membre de la CNEM interrogé par Al Ahdath Al Maghribia a insisté sur le fait que «le ministre de l’Enseignement supérieur n’avait pas défini de «lignes rouges», comme l’avait fait son prédécesseur, Abdellatif Miraoui».

Il n’a certes pas présenté de propositions à ce propos, a-t-il expliqué au quotidien, mais leur a promis que «cette question ferait l’objet d’un débat avec les doyens et les professeurs chercheurs».

Évoquant la programmation des dates des examens, les représentants des étudiants ont indiqué que «le ministère de l’Enseignement supérieur s’orientait vers la satisfaction de leurs revendications concernant l’organisation des examens en deux sessions, avec deux sessions de rattrapage pour chacune, après [des discussions tenues] avec les doyens des facultés de médecine au cours de cette semaine».

Selon ce même interlocuteur, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui, s’est dit «disposé à lever les sanctions prises à l’encontre [des grévistes] et à annuler la [décision de la] dissolution des bureaux et des conseils étudiants».

Al Ahdath Al Maghribia précise que ce ministre se réunira au cours de cette semaine avec le médiateur du Royaume, pour discuter de ces questions avant d’informer les membres de la CNEM des résultats de cette rencontre.

Les étudiants organiseront par la suite une assemblée générale, afin d’examiner les propositions qui leur auront été faites, puis procéderont à un vote.