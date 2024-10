Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur confronté à l’épreuve des étudiants grévistes en médecine

Une attente forte prévaut chez les étudiants grévistes en médecine vis-à-vis de l’action que compte entreprendre le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Azzeddine El Midaoui, pour mettre fin à une crise qui dure depuis dix mois. Ce dernier les invite à une réunion ce lundi 8 octobre. Les étudiants comptent sur le nouveau responsable de ce département pour améliorer l’offre du gouvernement présentée par le médiateur et «traiter avec sérieux leur cahier revendicatif», rapporte Assabah du lundi 28 octobre.

Auparavant, la proposition du gouvernement a été rejetée par 81% des grévistes lors de la tenue de leurs assemblées générales. Une source de la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et en pharmacie a indiqué que les discussions sur ce dossier se poursuivent entre les étudiants et le ministère de tutelle et qu’ils attendent la décision finale du médiateur.

Ceci étant, ajoute la même source, ladite commission jaugera, au cours de cette réunion, l’intention du ministre El Midaoui qui a succédé à Abdellatif Miraoui que les étudiants avaient accusé de «rigidité à l’égard de leur dossier et d’absence de volonté pour trouver un accord qui met fin à la tension. «En attendant, le médiateur poursuit le traitement de ce dossier dans le cadre d’un règlement du conflit et non pas d’une dénonciation. Il ne publiera pas, donc, de recommandations et rédigera un procès-verbal en cas de refus par les deux parties des propositions qu’il a présentées conformément aux dispositions en vigueur», note Assabah.

Le porte-parole du gouvernement, Mustpaha Baitas, avait déclaré lors d’un point de presse tenu le jeudi 24 octobre, que les «discussions se poursuivent entre les étudiants et le ministère de tutelle dans la cadre du processus de règlement qui a été initié par l’institution du médiateur et qu’il vaut mieux s’abstenir de commentaires tant qu’elle n’a pas annoncé sa décision finale».

Il faut rappeler que la commission nationale des étudiants en médecine avait annoncé la poursuite du boycott des examens et son attachement à la nécessité de signer une procès-verbal d’accord garantissant leurs droits à travers le retour au système de 7 ans de formation notamment pour les promotions antérieures à la saison 2024/ 2025.