Akhannouch représente le Roi au Sommet extraordinaire arabo-islamique à Riyad

À son arrivée à l’aéroport international du roi Khaled, à Riyad, Aziz Akhannouch a été accueilli par le prince Mohamed Ben Abderrahmane Ben Abdelaziz, vice-gouverneur de la région de Riyad. Lors de ce déplacement pour participer au Sommet extraordinaire arabo-islamique, prévu ce lundi 11 novembre à l’invitation de l’Arabie saoudite, le Chef du gouvernement est accompagné de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La délégation marocaine comprend notamment Mohamed Aït Ouali, ambassadeur du Maroc en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mustapha Mansouri, ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite et représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ainsi que des diplomates du ministère des Affaires étrangères.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يصل إلى الرياض للمشاركة في #القمة_العربية_والإسلامية ونائب أمير المنطقة في مقدمة مستقبليه#الإخبارية pic.twitter.com/QXt3z0Mjno — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2024

Le Royaume d’Arabie saoudite avait appelé à la tenue de ce Sommet en vue d’examiner les développements de la situation dans la région, à la lumière de la poursuite de la guerre israélienne contre Gaza et le Liban, et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que de coordonner les positions entre les États membres.

Ce Sommet, qui intervient dans la continuité du Sommet extraordinaire arabo-islamique tenu le 11 novembre 2023 à Riyad, a été précédé de la réunion ministérielle préparatoire du Sommet extraordinaire, avec la participation des États membres arabes et islamiques, dont le Maroc.