Aïd El-Adha: les premières suspensions de walis ouvrent la voie à une enquête plus vaste

Mouad Jamaï, wali de Fès-Meknès et Farid Chourak, wali de Marrakech.

Selon les informations obtenues par Le360, l’enquête devrait également s’étendre à deux oulémas de Marrakech et de Fès, ainsi qu’à des membres des Conseils des oulémas locaux. Ces derniers auraient pris part à des sacrifices de l’Aïd organisés dans les mossalahs des deux villes, en dépit des directives royales.

Le samedi 7 juin, jour de l’Aïd El-Adha, les Marocains ont massivement respecté l’appel royal à s’abstenir du rituel sacrificiel, dans un geste de solidarité face aux défis climatiques et économiques du pays. Dans son message du 26 février 2025, le Roi Mohammed VI avait en effet souligné la nécessité de «tenir compte de ce que notre pays affronte en matière de défis climatiques et économiques, qui ont eu pour conséquence une régression substantielle de l’effectif du cheptel», appelant ainsi «Notre cher peuple à s’abstenir d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd de cette année».

Or, cette directive royale n’a pas été suivie par deux hauts responsables territoriaux: Farid Chourak, wali de Marrakech, et Mouad Jamaï, wali de Fès-Meknès. Tous deux ont été rappelés par l’administration centrale. La gestion des affaires courantes a été confiée aux gouverneurs de Chtouka-Aït Baha et de Meknès-Fès, désignés pour assurer la relève temporaire.

Le choix de ces hauts responsables d’accomplir le rituel, en dépit des instructions royales, a provoqué de vives réactions à Fès comme à Marrakech. Leur attitude interroge, d’autant que le roi Mohammed VI, en sa qualité de commandeur des croyants, a accompli le sacrifice à Tétouan de manière symbolique, en représentation de son peuple.