Politique

Agadir: les dessous de la chute du gouverneur d’Inezgane

Le siège du ministère de l'Intérieur à Rabat.

Revue de pressePour l’affaire d’un terrain qui devait servir à construire une école mais qui a été vendu à une entreprise créée par sa femme et un promoteur immobilier, le gouverneur de la préfecture d’Inzegane Ait Melloul, Ismail Abou Al Houkouk, a été suspendu de ses fonctions et rappelé à l’administration centrale sans nouvelle affectation. Les détails ont été rapportés par le journal Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 12/09/2025 à 20h13

Le ministère de l’Intérieur vient de suspendre le gouverneur de la préfecture d’Inzegane Ait Melloul, Ismail Abou Al Houkouk, dans la wilaya de la région de Souss-Massa. Cette décision prise jeudi aurait été précipitée par un rapport établi par l’inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 13 et 14 septembre.

Et de préciser que l’IGAT aurait découvert que le gouverneur avait manœuvré pour transférer un terrain domanial, qui était réservé à la construction d’une institution scolaire, à une entreprise privée, créée par son épouse et un célèbre promoteur immobilier dans la région. D’après les sources du quotidien, l’équipe d’inspection a auditionné le gouverneur pendant plusieurs heures sur cette question, avant de se rendre à l’Agence urbaine, l’administration des domaines et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

En 2017, une parcelle de terrain de 4671 m² a été cédée pour 2,34 millions de dirhams par Al Omrane-Souss-Massa à une entreprise dont l’épouse du gouverneur était l’un des fondateurs. Le prix de cette transaction a soulevé des questions, la valeur marchande du terrain étant estimée à un prix bien plus élevé dans la région.

En 2023, la même parcelle de terrain a été revendue à une autre société pour 14 millions de dirhams, soit plus de six fois le prix d’achat. D’après les sources du quotidien, ce sont les épouses du gouverneur et du promoteur immobilier qui auraient orchestré cette revente, l’argent circulant au sein de leur réseau familial.

Par La Rédaction
Le 12/09/2025 à 20h13
#Inezgane#gouverneurs#Corruption

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Une rentrée judiciaire marquée par les grands dossiers de corruption

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Corruption: depuis sa cellule, l’ex-député Rachid El Fayek déballe le linge sale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un notaire de Kénitra auditionné par la BNPJ dans une enquête pour corruption liée à un réseau de narcotrafiquants

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Visés pour corruption, des responsables locaux fuient à l’étranger

Articles les plus lus

1
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
2
Évasion spectaculaire de sept enfants en Algérie: l’armée tente laborieusement de se disculper
3
Menaces terroristes, événements sportifs et grands défis mondiaux: Hammouchi reçoit son homologue française
4
Inaugurer, c’est bien, entretenir, c’est mieux
5
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
6
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
7
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
8
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
Revues de presse

Voir plus