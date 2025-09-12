Agadir: les dessous de la chute du gouverneur d’Inezgane

Le ministère de l’Intérieur vient de suspendre le gouverneur de la préfecture d’Inzegane Ait Melloul, Ismail Abou Al Houkouk, dans la wilaya de la région de Souss-Massa. Cette décision prise jeudi aurait été précipitée par un rapport établi par l’inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 13 et 14 septembre.

Et de préciser que l’IGAT aurait découvert que le gouverneur avait manœuvré pour transférer un terrain domanial, qui était réservé à la construction d’une institution scolaire, à une entreprise privée, créée par son épouse et un célèbre promoteur immobilier dans la région. D’après les sources du quotidien, l’équipe d’inspection a auditionné le gouverneur pendant plusieurs heures sur cette question, avant de se rendre à l’Agence urbaine, l’administration des domaines et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

En 2017, une parcelle de terrain de 4671 m² a été cédée pour 2,34 millions de dirhams par Al Omrane-Souss-Massa à une entreprise dont l’épouse du gouverneur était l’un des fondateurs. Le prix de cette transaction a soulevé des questions, la valeur marchande du terrain étant estimée à un prix bien plus élevé dans la région.

En 2023, la même parcelle de terrain a été revendue à une autre société pour 14 millions de dirhams, soit plus de six fois le prix d’achat. D’après les sources du quotidien, ce sont les épouses du gouverneur et du promoteur immobilier qui auraient orchestré cette revente, l’argent circulant au sein de leur réseau familial.