Affaire du magistrat de Tétouan: un juge et des avocats incarcérés

L’affaire remonte à l’année dernière, rappelle le quotidien Al Akhbar, quand le magistrat de la Cour d’appel de Tétouan, actuellement en détention provisoire, a été dénoncé par sa femme pour corruption. Cette dernière avait réalisé des enregistrements dans lesquels il déclarait avoir prononcé des jugements de complaisance, en acquittant notamment des individus en contrepartie de grosses sommes d’argent.

La Cour d’appel de Rabat a connu «une situation d’alerte maximale», jeudi. C’est du moins ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du week-end des 16 et 17 novembre. La cause, la présentation des suspects dans l’«affaire du magistrat de Tétouan» devant le procureur général près la Cour. Ces derniers ont ensuite été déférés devant le juge d’instruction de la cinquième chambre spécialisée dans les crimes financiers.

Laquelle chambre a rendu sa décision tard dans la nuit, le même jour. Certains mis en cause vont ainsi être poursuivis en détention préventive, d’autres en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Une femme, fonctionnaire communale à la retraite, a pu bénéficier d’un non-lieu, rapporte le quotidien.

Les personnes impliquées sont poursuivies pour corruption, participation, non dénonciation d’un crime, détention de biens volés, entre autres, précise Al Akhbar. L’audience s’est déroulée en présence d’un grand nombre d’avocats appartenant aux barreaux de Tétouan et de Rabat, relève le quotidien.

Sur la liste des personnes impliquées dans cette affaire, deux magistrats, dont l’un a été révoqué et l’autre mis à la retraite, qui ont travaillé ensemble à Tétouan et un huissier de justice officiant à Al Hoceima.

Parmi les personnes qui ont comparu figurent une avocate exerçant à El Jadida et un notaire, les deux enfants de l’un des deux magistrats poursuivis dans cette affaire.

La liste des mis en cause comporte également une femme au foyer, ancienne fonctionnaire communale, un entrepreneur et quatre avocats inscrits au barreau de Tétouan et Casablanca.

Après l’interrogatoire, le juge a décidé de placer en détention préventive le principal suspect, l’ancien juge de la Cour d’appel de Tétouan, en cause dans les enregistrements à l’origine de l’éclatement de cette affaire il y a un an.

Le notaire et l’avocate exerçant à El Jadida ont été mis en liberté provisoire et sous contrôle judiciaire avec retrait de leur passeport. Deux avocats du barreau de Tétouan ont été placés en détention préventive.

L’entrepreneur, le deuxième magistrat, l’huissier de justice et deux avocats seront poursuivis en liberté provisoire et mis sous contrôle judiciaire. L’ex-employée communale à Oued Laou a été acquittée.