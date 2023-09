Corruption: une mission d’inspection débarque à la Cour d’appel de Tétouan

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a dépêché à la Cour d’appel de Tétouan une autre commission d’enquête pour investiguer sur l’affaire d’un juge corrompu et sur des jugements ayant fait l’objet de controverses.. DR

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a dépêché, lundi dernier, une commission d’enquête de haut niveau à la cour d’appel de Tétouan. Cette commission succède aux deux autres envoyées en juin et juillet à la suite du scandale déclenché par l’affaire du juge de Tétouan accusé de corruption, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 6 septembre.

Cette enquête dépasse l’affaire du juge de Tétouan pour s’étendre à d’autres dossiers et jugements ayant fait l’objet de controverses soit suite à des plaintes déposées auprès des services concernés ou ont été évoqués par certains médias. Ces dossiers concernent des barons de la drogue, l’accaparement des biens d’autrui et la falsification des documents officiels. Des crimes dans lesquels seraient impliqués des magistrats et des avocats, sachant que l’affaire du juge corrompu a révélé un réseau d’intermédiaires qui intercédaient dans des dossiers judiciaires.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’en parallèle au déroulement de l’enquête supervisée par le parquet de la Cour d’appel de Rabat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire mène des investigations au niveau de la Cour d’appel de Tétouan. Des sources indiquent que cette enquête pourrait concerner aussi le tribunal de première instance de la même ville.

Ce qui pourrait déclencher d’autres scandales. Il faut rappeler que le cercle des suspects et des accusés dans le dossier du juge de Tétouan s’est élargi pendant la période estivale pour englober des magistrats, des avocats et des intermédiaires.