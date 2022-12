© Copyright : DR

Kiosque360. Les sorties du secrétaire général du gouvernement sont rares, mais celle qu'il vient de faire auprès des parlementaires est très instructive. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Cette sortie risque de faire des remous sous la coupole. Au Parlement, les élus ne sont pas vraiment de bons élèves, et c’est le secrétaire général du gouvernement qui le sous-entend.

C’est ce que l’on peut déduire du sujet d’Assabah dans son édition du vendredi 2 décembre, consacré à la dernière sortie de Mohamed El Hajoui lors de la présentation du budget sectoriel au titre de 2023. Il y a ainsi expliqué que le nombre de propositions de loi qui n’aboutissent pas est important. Selon lui, seules 15 d’entre elles ont été approuvées sur un total de plus de 160.

D’après la même source, le secrétaire général du gouvernement a déclaré lors de sa présentation que l’Exécutif a tenu durant cette année 38 conseils de gouvernement, durant lesquels ont été discutés 183 textes. Assabah écrit que selon lui, le bilan du gouvernement dans cet exercice concerne plusieurs problématiques essentielles, touchant à la fois aux aspects sociétaux, territoriaux, économiques ou en lien avec la Justice. Il a également cité le cas de sujets qui concernent les marchés publics.

D’ailleurs, à ce propos, le secrétaire général du gouvernement a déclaré que les programmes et projets discutés par ce dernier touchent principalement à trois domaines: l’amélioration du cadre réglementaire et l’accès aux services proposés, la modernisation des outils et instruments de travail, y compris l’encouragement de l’utilisation des nouvelles technologies, ainsi que le renforcement du capital humain dans l’administration.

Par ailleurs, dans son intervention, le responsable gouvernemental a annoncé que l’Exécutif travaillait actuellement sur le lancement de plusieurs concours en vue d’apporter du sang neuf à l’administration, particulièrement dans des secteurs bien définis. A ce titre, le gouvernement s’intéresse, selon lui, à l’expérience de certains pays européens comme l’Italie, tout en s’ouvrant durant les quatre prochaines années à d’autres expériences comme celles de l’Espagne, de la France et des Etats-Unis.