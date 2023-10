À août 2023, la barre des 10 millions de touristes franchie, pour 71 milliards de dirhams de recettes

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire (ESS).

L’année 2023 s’annonce celle de tous les records dans le secteur touristique. Pour les premiers mois de cette année en cours, ce sont plus de 10 millions de touristes qui se sont rendus dans le Royaume, pour des recettes en devises totalisant 71,4 milliards de dirhams à fin août 2023. C’est là «une première depuis le Covid», commente Les Inspirations Eco, ce mardi 3 octobre 2023.

Une performance remarquable, qui est, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, le résultat de l’augmentation du nombre de touristes, soit une croissance de +49% comparativement à 2022 .

«Ces résultats reflètent l’attrait considérable de notre destination touristique, et la pertinence de nos actions dans le domaine aérien ainsi qu’avec les tour-opérateurs sur les principaux marchés émetteurs. Malgré les défis post-séisme, nous restons optimistes quant aux perspectives de fin d’année. Nous collaborons étroitement avec les professionnels du secteur pour maintenir les activités et relancer rapidement la croissance du secteur», a expliqué Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a présidé le vendredi 17 mars 2023 à Rabat une cérémonie de signature d’une convention-cadre de partenariat, pour le déploiement d’une feuille de route stratégique pour le secteur du tourisme, sur les années 2023 à 2026.

Avec une enveloppe budgétaire dédiée de 6,1 milliards de dirhams sur quatre années, l’ambition, selon cette feuille de route, est d’attirer 17,5 millions de touristes, pour atteindre 120 milliards de dirhams de recettes, à l’horizon 2026.

Cette stratégie a en parallèle pour objectif de créer 200.000 emplois, directs et indirects, dans le même laps de temps, et surtout de repositionner le tourisme comme un secteur-clé de l’économie nationale.

Pour atteindre ces objectifs, il s’agira, selon cette feuille de route, de transformer le secteur du tourisme, en agissant sur l’ensemble des leviers essentiels.

Il est ainsi question de développer une nouvelle offre, articulée autour de «l’expérience client», «structurée autour de 9 filières thématiques» et de «5 filières transverses».

De plus, un «plan offensif» sera instauré, afin de doubler les capacités aériennes.