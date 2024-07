25 ans de règne: le discours du trône dans la presse nationale

«Messages de confiance, d’espoir et de responsabilité», tel est le titre qu’a choisi le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 31 juillet, pour commenter brièvement le discours royal, dont il a publié le texte dans son intégralité.

Ainsi, écrit-il: «la confiance dans les réalisations, l’espoir en l’avenir et la responsabilité collective dans la défense des intérêts supérieurs de la nation sont les messages envoyés par le discours royal» prononcé par le roi Mohammed VI, lundi 29 juillet, à l’occasion du 25ème anniversaire de son intronisation.

Al Ahdath précise que la majeure partie du discours royal a été consacrée à la problématique de l’eau, dont la bonne gestion a été qualifiée de cruciale par le Souverain car cette problématique est l’un des défis majeurs qu’affronte présentement le Royaume, et qui exige des solutions urgentes et adéquates, accompagnées d’une bonne gestion de cette denrée, dont le roi a promis qu’elle sera suffisamment disponible quand tous les grands projets en cours seront achevés et mis en œuvre.

C’est d’ailleurs à, partir de cet angle que le quotidien Al Akhbar a abordé le discours royal, en titrant: «Le roi appelle à la mise en œuvre efficace des projets en vue de faire face au stress hydrique». Al Akhbar souligne ainsi que le roi a voulu que tous les projets relatifs à l’eau soient urgents et prioritaires.

Il est indéniable que durant ces dernières années, comme l’a souligné le Souverain, que le Maroc a accompli de grandes réalisations, réformes et succès dans les domaines économique, social, politique, diplomatique…, réalisations qui ont transformé le pays en interne et l’ont érigé en un partenaire régional et international crédible et incontournable.

Le seul bémol, ce sont les changements climatiques et leur corollaire de six années successives de sécheresse qui ont sérieusement mis à mal les réserves en eau du Maroc. Si le roi a salué les efforts particuliers en matière de fourniture d’eau dans les provinces du Sud, dont les grandes villes sont approvisionnées à partir des usines locales de dessalement de l’eau de mer, il a averti qu’aucune négligence, retard ou mauvaise gestion ne seront tolérés dans le dossier de l’eau.

Pour Assabah, cet avertissement s’adresse aux hauts responsables et ministres concernés par la gestion de l’eau, appelés à bien gérer le «domaine public hydrique» et trouver les solutions qui s’imposent dès maintenant, car les besoins en eau du Maroc ne cessent de se démultiplier.

Les trois quotidiens n’ont pas manqué de rappeler que le roi, président du Comité Al-Qods, a surtout déclaré que quelle que soit l’ampleur des problèmes internes du Maroc, sa principale préoccupation restera la cause palestinienne, qui doit être résolue dans le cadre de la solution des deux Etats vivant côte à côte, en vue de garantir la sécurité et la stabilité dans la région.