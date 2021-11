© Copyright : DR

Analyste financière, Fatima Zahra Khayat, 26 ans, et qui vit à à Paris, représentera le Maroc au concours de beauté Miss Univers, le 12 décembre en Israël.

Fatima-Zahra Khayat, surnommée "Fzious" sur les réseaux sociaux, représentera le Maroc au concours de Miss Univers le 12 décembre prochain, à Tel Aviv, en Israël.

Quarante ans après la dernière participation marocaine à ce concours de beauté, le Maroc a enfin sa représentante. Agée de 26 ans, Fatima-Zahra Khayat vit et travaille en tant qu’analyste financière à Paris.

Grande passionnée de mode depuis sa tendre enfance et grande amoureuse des voyages, la Miss Univers Maroc s’est réjoui de sa sélection, le samedi 6 novembre dernier. «Ce titre est l’occasion de prouver à toutes les filles que tout est possible et que tous les rêves deviennent réalité».