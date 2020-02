Quel projet prépare la présentatrice de TF1, Karine Ferri, au Maroc?

Mystère! La mannequin et présentatrice française a passé quelques jours au Maroc, mais pas pour des vacances. Ses photos prises à Agadir et publiées sur son compte Instagram portaient tout le temps les deux hashtags #work ou #new project.

Par Lamiae Belhaj Soulami