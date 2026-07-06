Orlando Bloom évoque avec nostalgie Sidi, son chien adopté au Maroc

Orlando Bloom, connu notamment pour son rôle de Legolas dans la saga du Seigneur des Anneaux ou encore celui de Will Turner dans Pirates des Caraïbes, aime autant parler de ses projets cinématographiques que de ses chiens. Car en plus d’être un immense acteur, ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF et docteur honoris causa de l’Université du Kent, il est aussi un fervent défenseur des animaux.

De nombreux chiens l’ont accompagné tout au long de sa vie, et l’un d’eux l’a particulièrement marqué. Il s’agit de Sidi, un chien adopté en 2004 lors du tournage de Kingdom of Heaven au Maroc, et qu’il a ramené avec lui aux États-Unis. Une histoire d’amour indéfectible qui a duré douze ans.

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«Je l’ai recueilli au Maroc, et il a été un compagnon extraordinaire. Noble et protecteur, il dégageait une grande sérénité. Sa présence était réconfortante. Nous avons partagé douze années ensemble, et il m’a tant appris. Avoir un chien est un privilège, mais aussi une grande responsabilité», se confie-t-il à son sujet au média espagnol.

Squelette de Sidi, le chien de Orlando Bloom (DR)

Ce n’est pas la première fois qu’Orlando Bloom rend hommage à son chien disparu en 2016. En 2020, l’acteur confiait à la presse être inconsolable depuis sa mort au point d’avoir conservé son squelette. «Je conserve son squelette pour qu’il reste près de moi. Je sais que ça peut paraître étrange pour certaines personnes, mais je continue d’aller lui dire bonne nuit chaque soir», avait-il expliqué.

Le tatouage d'Orlando Bloom en hommage à Sidi, son chien adopté au Maroc (DR)

Autre preuve de son amour pour cet ancien chien errant du Maroc, le tatouage qu’il porte sur son avant bras en son honneur et sur lequel figure la tête de son chien, et son nom, Sidi, inscrit en dessous.