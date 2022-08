Iris Mittenaere et son fiancé Diego El Glaoui.

© Copyright : DR

C’est une histoire d’amour digne d’un joli conte de fée que celle que vit Iris Mittenaere, ex-Miss France et Miss Univers 2016, avec son compagnon Diego El Glaoui, jeune entrepreneur marocain de trente-quatre ans.

En couple depuis trois ans, les deux tourtereaux avaient fait leur première apparition ensemble lors du défilé annuel de l’Etam Live Show. Depuis, leur belle histoire ponctuée de voyages dans des cadres enchanteurs n’a eu de cesse d’alimenter les chroniques people des magazines dédiés aux célébrités et les fils des réseaux sociaux.

Quelques années plus tard, le couple le plus glamour des réseaux sociaux a sauté le pas et annoncé sur Instagram sa prochaine union, avec une série de photos à l’esthétique irréprochable.

«C'est sur les bords du lac de Côme que nous nous sommes dit que ça serait pour la vie», a ainsi écrit la jeune femme de 29 ans en commentaire de photos dans lesquelles elle a dévoilé sa bague de fiançailles.

Dans une story publiée sur le réseau social, l’ancienne Miss et future mariée s’est aussi livrée à quelques confidences à destination de ses trois millions de followers. «Je ne dors plus depuis quelques jours. J'ai pleuré pendant 48 heures de suite. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous… Vous m'avez vue passer par toutes les étapes de la vie… Et aujourd'hui c'est un nouveau chapitre qui démarre et vous êtes toujours là», a-t-elle ainsi écrit.

Celle-ci poursuit ensuite, visiblement très émue: «j’ai du mal à croire que je vais vraiment organiser ça... Je ne sais même pas par quoi commencer. Je vais d’abord profiter un peu de mon fiancé et de ce moment magique et après je me plongerai là-dedans».

Il y a six ans, poursuit la jeune femme, «je n’aurais jamais pu imaginer tout ça. Que de choses sont arrivées depuis, comme dans un conte de fées... Mais j’ai toujours su que le bonheur était dans quelque chose de plus profond, dans le sourire de la personne que l’on aime au réveil, dans les fous rires partagés... Aujourd’hui, je suis fiancée à mon prince charmant marocain et je pense que j’ai trouvé mon vrai bonheur. Merci l’univers, merci la vie».

Né en 1988, Diego Sadoun El Mezouari El Glaoui est le petit-fils de Thami El Mezari El Glaoui, alias la panthère noire, l’un des plus célèbres pachas marocains. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de cinq enfants composée de Kenza, Roméo, Athena et India.

Diego El Glaoui a débuté sa carrière professionnelle en 2010, aux Pays-Bas, dans les rangs du constructeur naval Damen Schelde, après des études à Paris puis à Londres en business et management.

Il fonde dès l’année suivante sa propre entreprise, SMG Conseil, société de conseils et services, spécialisée dans les secteurs de la défense et des énergies. Homme d’affaires qui compte plusieurs cordes à son arc, il est aussi co-président d’une agence de communication parisienne baptisée Influence et dédiée aux influenceurs premium, parmi lesquels sa sœur Kenza.