Face à la journaliste Charlotte Bouteloup, Gad Elmaleh, invité de l’émission «Du temps avec», a partagé son émotion quant à la présence du Maroc en Coupe du monde.

Emu, quand il s’agit de parler des Lions de l’Atlas, de leurs victoires lors la Coupe du monde, et du Maroc, Gad Elmaleh l'est assurément.

Dans une séquence extraite de l’émission «Du temps avec», partagée par Charlotte Bouteloup sur son compte Twitter, la journaliste confie: «si ça continue comme ça je vais vraiment aimer le foot», visiblement touchée par l’émotion de Gad Elmaleh quand il s'agit de parler de son pays et de ses racines.

«Et à part tes enfants, qu’est-ce qui te rend le plus fier?», lui demande-t-elle. Ce à quoi l’humoriste, natif de Casablanca, répond sans hésiter: «le Maroc en Coupe du monde». «C’est une fierté inouïe», poursuit-il, «c’est un sentiment qui va au-delà du foot».

«Il y a certes le sport, il y a les athlètes, il y a l’équipe nationale, il y a une joie contagieuse», énumère Gad Elmaleh pour qui «cette équipe du Maroc donne à voir un grand football, mais donne à voir aussi une joie, une manière de célébrer qui est belle, qui est fraternelle».

«Quand les joueurs vont voir leurs parents ou prennent leur maman sur le terrain pour célébrer avec eux, je suis en larmes!», confie-t-il ému. «Je pleure parce que ce sont mes valeurs et je me dis, mettre ses parents à l’honneur, alors que tu es en train de jouer un match de Coupe du monde et que t’es arrivé au summum de ta carrière, ça fait partie de nos valeurs», explique Gad Elmaleh.

De la même manière, pour l’humoriste, acteur et réalisateur marocain, «prendre des gens dans les bras qui ne sont pas des Marocains, ni des supporters marocains et chanter avec eux dans les villes du monde entier, c’est les valeurs du Maroc», a clamé celui qui a toujours soutenu l’équipe des Lions de l’Atlas depuis le début du tournoi.

Et de conclure, «moi je trouve que c’est… ça, c’est une grande fierté. Je suis très, très fier d’être Marocain».