Bassma Boussel-Tamer Hosny: le divorce est consommé

Bassma Boussel et Tamer Hosny.

C’est officiel. Le divorce entre Bassma Boussel et Tamer Hosny est consommé. L’annonce a été faite par la styliste marocaine sur son compte officiel Instagram ce jeudi 27 avril: «Nous avons placé entre vous l’affection et la miséricorde(...). Sur ces paroles du saint Coran, je vous annonce que Tamer Hosni et moi avons divorcé», a-t-elle écrit dans une story.

La story de Basma Boussel.

Depuis 2020, l’information sur la séparation du couple d’artistes circulait sur les réseaux sociaux. Ce qui n’était alors qu’une rumeur est à présent véridique.

Une des finalistes de la Star Academy Liban, devenue designer de mode par la suite, Bassma Boussel ajoute: «Nous continuerons à nous manifester de la gentillesse et du respect en espérant que notre Seigneur nous offre tout le bien du monde.»

La story de Thamer Hosny.

A son tour, Tamer Hosni a répondu à la publication de Bassma Boussel en lui disant qu’une séparation après une union de 12 ans n’est pas facile, mais qu’il veillera à ce que règnent toujours entre eux respect et admiration.