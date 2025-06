Weinstein admet avoir agi de manière «immorale» alors que les délibérations du jury sont suspendues

L'ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal pénal de Manhattan lors de son nouveau procès pour viol et agression sexuelle à New York le 6 juin 2025. L'ancien patron du studio Miramax est inculpé à New York pour l'agression sexuelle de Miriam Haley en 2006 et le viol de Jessica Mann en 2013. Il est également accusé d'agression sexuelle présumée sur une jeune fille de 19 ans en 2006. (Photo de Curtis Means / POOL / AFP)