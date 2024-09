Une reconnaissance historique: le droit du peuple kabyle à l’autodétermination confirmé par un avis juridique britannique

Dans un contexte où les aspirations des dix millions de Kabyles se heurtent à la répression et à l’oppression du régime algérien, un avis juridique vient aujourd’hui offrir une reconnaissance décisive et une victoire majeure aux Kabyles.

En affirmant que «le peuple kabyle constitue un ‘peuple’ au sens du droit international» et que «par conséquent, le peuple kabyle dispose du droit humain à l’autodétermination en vertu du droit international», les avocats britanniques, Robert McCorquodale de Brick Court Chambers et Penelope Nevill de Twenty Essex Chambers, établissent un précédent en faveur de la légitimité des revendications d’autodétermination du mouvement kabyle. Cette reconnaissance s’appuie sur une analyse rigoureuse des conventions internationales et des résolutions des Nations unies, confirmant que les aspirations du peuple kabyle sont en totale conformité avec les principes fondamentaux du droit international.

Dans un échange avec Le360, Aksel Bellabbaci, un des principaux responsables du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), fournit des éléments cruciaux pour comprendre la portée et les implications de cet avis juridique historique. Selon lui: «Il s’agit du deuxième avis de ces avocats concernant la désignation d’un peuple et le droit à l’autodétermination d’un peuple. Deux choses ont, pour l’instant, été désignées: c’est que nous sommes un peuple et nous avons le droit à l’autodétermination. D’autres peuples ont déjà fait la demande mais n’ont pas eu un avis favorable».

RECONNAISSANCE HISTORIQUE DU DROIT DU PEUPLE KABYLE À L'AUTODÉTERMINATION



Londres, le 4 septembre 2024 ⎯ Dans une décision historique, des avocats éminents du Royaume-Uni ont publié un avis juridique affirmant que les plus de 10 millions de Kabyles, vivant dans les frontières… pic.twitter.com/XSkFu20CS9 — bellabbaci Aksel (@ABellabbaci) September 7, 2024

Bellabbaci prévoit que cet avis juridique va renforcer le combat kabyle au niveau international. Il souligne son importance pour obtenir une reconnaissance formelle dans les organisations internationales. «Cet avis favorable va non seulement légitimer notre combat au niveau des instances internationales, mais représente une démarche très importante qui va nous aider à l’international, notamment au niveau de la quatrième commission des Nations unies ou pour l’inscription en tant qu’observateur à l’Union africaine (UA). En même temps, on va envoyer ce document à tous les pays du monde, sans exception, pour demander de l’aide et la reconnaissance du combat kabyle», a-t-il expliqué.

Le numéro 2 du MAK insiste sur le fait que les avocats britanniques n’auraient pas pris de risque si l’avis n’était pas solidement fondé: «Ce bureau d’avocat n’avait pas intérêt à diffuser un pareil document s’il n’était pas sûr de ce qu’il avance. Parce que, s’il perd devant l’Algérie, il va perdre non seulement en crédibilité mais aussi beaucoup d’argent. Ce n’est donc pas un avis qui a été facilement fait. Cela fait presque un an et demi que l’on est en contact avec eux. Ils ont vraiment bien creusé la cause kabyle pour savoir réellement s’ils peuvent opter pour ce document et cet avis favorable».

L’impact de cet avis dépasse le cadre purement juridique. Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil, a salué cette décision comme une victoire non seulement pour les Kabyles, mais pour tous les peuples en quête de reconnaissance et de liberté. Dans une déclaration empreinte de détermination, il a affirmé: «Cet avis juridique n’est pas seulement une victoire pour le peuple kabyle, mais une étape importante dans la lutte pacifique de tous les peuples dominés en faveur de leurs droits humains et de leur autodétermination. Nous appelons la communauté internationale à se tenir à nos côtés et à soutenir le droit du peuple kabyle à déterminer son propre avenir».

ملف جمهورية القبايل الشقيقة أمام لجنة تصفية الإستعمار بالأمم المتحدة، مسألة وقت فقط.



🔴الاعتراف التاريخي بحق شعب القبائل في تقرير مصيره.

لندن، 4 سبتمبر 2024 ⎯ في قرار تاريخي، كبار المحامين عن مكتب

Brick Court Chambers

نشر رأيًا قانونيًا يؤكد فيه أن سكان منطقة القبائل الذين… pic.twitter.com/7uqsKuHNqQ — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) September 5, 2024

Hanafi Ferhouh, Premier ministre du gouvernement kabyle en exil, a de son côté souligné l’importance de cette reconnaissance, la qualifiant de «tournant décisif» pour la Kabylie. Selon lui, l’avis des avocats britanniques valide les aspirations des Kabyles et renforce la légitimité de leur lutte sur la scène internationale. «Ce succès est le résultat d’une coopération étroite entre les responsables kabyles et des experts juridiques de premier plan. Il valide clairement que les aspirations du peuple kabyle sont en totale conformité avec les principes fondamentaux du droit international», a-t-il déclaré.

Cet avis n’est pas seulement une victoire pour le peuple kabyle, mais il pose également les bases pour d’autres avancées politiques et juridiques sur la scène internationale. Il offre à ce peuple des opportunités accrues pour faire valoir ses droits et ses aspirations légitimes. L’avis juridique représente également un tournant décisif et une lueur d’espoir pour un peuple déterminé à écrire son propre avenir, loin des chaînes d’un régime militaire oppressif.