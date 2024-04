À l’ONU, le président du MAK dénonce l’occupation algérienne de la Kabylie et exhorte le comité onusien à une décolonisation

Ferhat Mehenni, président du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) au siège de l'ONU à New York.

Intervenant au siège de l’ONU, à New York, lors de la 23ème session de l’instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, Ferhat Mehenni, président du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), a fait part de l’impératif d’intégrer la cause kabyle dans le processus onusien de décolonisation, rappelant dans le même contexte que l’indépendance de la Kabylie sera officiellement proclamée ce samedi 20 avril depuis le territoire américain.

«Je propose qu’un groupe d’experts soit institutionnalisé au niveau de l’ONU et soit membre d’office de la quatrième commission chargée de la décolonisation. Il sera chargé de recevoir, étudier et éventuellement soutenir les demandes des peuples autochtones à inscrire leur territoire sur la liste des peuples à décoloniser comme le réclame pacifiquement la Kabylie, pour elle-même par la voix du mouvement pour l’autodétermination, le MAK, et de l’Anavad, son gouvernement provisoire kabyle en exil», a-t-il plaidé.

Et de poursuivre: «Nous vous invitons à cet effet à assister ce samedi 20 avril 2024 à la cérémonie de proclamation de la renaissance de l’État kabyle qui aura lieu devant le siège de l’ONU».

Dans son allocution prononcée au fil de cette réunion ayant pour thème «Le renforcement du droit des peuples autochtones à l’autodétermination», Ferhat Mehenni a souligné que «cette intervention est importante au moment où la co-présidente de notre ONG, le Congrès mondial amazigh, est en prison pour sa détermination à promouvoir et défendre les droits des peuples en général à l’autodétermination et du peuple kabyle en particulier».

Il rappelle, à cet égard, que «plus de 500 jeunes kabyles sont emprisonnés comme elle pour leur amour pacifique pour la liberté».

«L’Algérie criminalise le droit de la Kabylie à son autodétermination, pendant qu’elle en fait la promotion par voie terroriste ailleurs», a-t-il affirmé.

Pour rappel, le président du MAK annoncera, le 20 avril prochain à 18h57, la renaissance de l’État kabyle depuis New York, aux États-Unis. La date de la tenue de cet évènement a été dévoilée le dimanche 17 mars dernier par Mehenni lors de son allocution hebdomadaire, au cours de laquelle il a déclaré que «le MAK et l’Anavad assument leur responsabilité vis-à-vis de la Kabylie, que ce soit vis-à-vis des prisonniers ou des condamnés à mort ou vis-à-vis de l’histoire. C’est ainsi que nous avons décidé de faire deux pas de géant cette année et l’année prochaine vers notre liberté et notre redressement national».

«Le 20 avril prochain, enclenchez tous et tout de suite le compte à rebours sur vos montres. Le 20 avril à 18h57, c’est-à-dire 1857 (en référence à la bataille d’Icheriden qui a eu lieu le 24 juin 1857 en Kabylie, NDLR), nous proclamerons solennellement et publiquement la renaissance de l’État kabyle conformément au Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie et aux recommandations du parlement kabyle qui ont été tous les deux dûment consultés», avait-il énoncé.