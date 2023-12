Ukraine: nouvelle vague de bombardements russes sur plusieurs villes

La Russie a lancé vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes à travers l’ensemble de l’Ukraine, dont la capitale Kiev, faisant au moins un mort et 15 blessés, selon les autorités locales. Outre Kiev, les bombardements ont notamment visé les agglomérations de Kharkiv (nord-est), de Lviv (ouest) et d’Odessa (sud).

«Une personne a été tuée à la suite des attaques de l’occupant sur Kharkiv. Huit personnes ont été blessés», a déploré le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a pour sa part annoncé que sept personnes étaient «actuellement hospitalisées dans la capitale».

Cette nouvelle vague de frappes montre que le pays a besoin de «plus d’aide» de la communauté internationale, a réagi Andriy Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d’aide et de moyens pour arrêter cette terreur», a écrit M. Yermak sur le réseau social Telegram, alors que les États-Unis ont débloqué mercredi la dernière tranche d’aide militaire accordée à Kiev jusqu’à nouvel ordre par le Congrès américain.

Des explosions ont été entendues vendredi matin à Kiev, où la «défense antiaérienne fonctionne activement» a déclaré son maire et une alerte aérienne généralisée à l’ensemble du pays a été activée vers 05H00 GMT. Trois personnes ont été blessées dans un frappe sur Konotop, dans la région de Soumy, où un immeuble d’habitation a notamment été touché, selon l’administration militaire locale. Trois drones y ont été détruits, selon l’armée. La ville de Kharkiv a essuyé au moins dix frappes en deux vagues.

À Odessa, un immeuble a été endommagé à la suite d’une frappe survenue dans la nuit mais l’incendie qui en a résulté a été rapidement maîtrisé, a indiqué le maire, Gennady Trukhanov. À Lviv, une ville plus rarement visée, son homologue Andriy Sadovyi a évoqué «deux frappes» dans une attaque menée au total par «dix drones» au niveau de la région. Les autorités ont également rapporté des explosions dans la région de Dnipro.

Jeudi, des frappes russes avaient fait trois morts et neuf blessés dans deux villages de la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, selon les autorités locales. Ces attaques surviennent après que la Russie a confirmé, mardi, qu’un de ses navires avait été endommagé dans une attaque de Kiev en Crimée annexée.