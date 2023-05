Ukraine: Kiev de nouveau la cible d’une attaque de missiles et de drones

Kiev a été à nouveau frappée dans la nuit de dimanche à lundi par des drones explosifs et des missiles, selon les autorités militaires, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre.

«Cette nuit, les occupants ont attaqué des sites militaires et ceux d’infrastructures essentielles de l’Ukraine» en lançant «jusqu’à 40 missiles de croisière» depuis des avions au-dessus de la Caspienne et «environ 35 drones» depuis le Nord et le Sud, a indiqué sur Telegram le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, qui a précisé que l’Ukraine a intercepté 37 missiles de croisière et 29 drones de combat russes.

«Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites par notre défense aérienne. Les attaques sur Kiev ont été repoussées», a affirmé l’administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Cette attaque, la 15ème visant la capitale ukrainienne depuis début mai, a été menée au moyen de missiles de croisière lancés par des bombardiers stratégiques TU-95MS et de drones explosifs, a-t-elle précisé.

Un site militaire touché

Un site militaire dans l’ouest de l’Ukraine a cependant été touché par une frappe russe, a indiqué l’administration régionale de Khmelnytsky. «Les troupes russes ont frappé plusieurs sites, dont un militaire, dans la région de Khmelnytsky», a indiqué l’administration sur Telegram. Elle a fait état d’«incendies dans des dépôts de combustible» et de «cinq appareils volants mis hors service», sans donner davantage de détails.

Selon elle, «avec ces attaques constantes, l’ennemi cherche à maintenir la population civile dans un état de profonde tension psychologique». Le toit d’un immeuble a été endommagé par une chute de débris, selon la même source, qui a également publié une photo d’un trou dans ce qui semble être un toit en tôle ondulée. «Il n’y a ni morts ni blessés», a pour sa part indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes avaient été tuées et trois autres blessées dans ce que les autorités ukrainiennes ont appelé «l’attaque de drones la plus importante» sur Kiev depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Selon l’état-major ukrainien, 58 des 59 drones de fabrication iranienne Shahed lancés sur la capitale cette nuit-là ont été abattus.