Turquie: frappes aériennes en Irak et en Syrie après la mort de douze soldats

Les douze militaires ont péri dans deux attaques séparées contre des bases militaires turques vendredi et samedi dans le nord de l’Irak, selon le bilan du ministère. Dans un communiqué diffusé sur son site internet, le ministère précise que «29 cibles, dont des grottes, des bunkers, des abris, des installations pétrolières et des entrepôts, ont été détruites» au cours de l’opération réalisée à 22 heures (19H00 GMT) le 23 décembre.

Un correspondant de l’AFP ainsi que l’Observatoire syrien des droits de l’Homme avaient signalé dans la soirée de samedi des frappes contre deux sites pétroliers dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque, sans faire état de victimes.

Turquie: ce soir, l’armée turque bombarde les positions terroristes du PKK en Syrie suite à la mort de 12 soldats turcs en Irak. Des opérations sont aussi en cours dans le nord de l’Irak. pic.twitter.com/SQDxI3pboQ — 🇹🇷 𐱅𐰇𐰼𐰚 (@__Gokturk78) December 23, 2023

En début de soirée, le ministère turc de la Défense avait annoncé la mort de «six camarades héroïques (...) tombés en martyrs dans un affrontement avec les terroristes qui ont tenté de s’infiltrer sur une base dans la région de l’opération Griffe refermée».

Ankara avait précédemment fait état de six autres soldats tués dans le nord de l’Irak, au cours d’une attaque survenue vendredi soir et attribuée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé groupe terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Turquie 🇹🇷/PKK : 29 cibles ont été touchées dans le nord de l'Irak en réponse à la mort de 12 soldats turcs lors de multiples attaques. pic.twitter.com/LBqV0EcqEW — Global VAR (G-VAR) (@Global_VAR_) December 23, 2023

Selon les médias turcs, les bases militaires turques respectivement visées vendredi et samedi sont situées à Hakurk et à Zap. Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a évoqué des ripostes de l’armée turque contre «les terroristes» dans le nord de l’Irak et de la Syrie.

Lire aussi : Erdogan à Athènes pour «un nouveau chapitre» dans les tumultueuses relations gréco-turques

«Les scélérats séparatistes ont dû rendre des comptes pour le sang qu’ils ont versé», a-t-il affirmé. «Nous continuerons à mettre en œuvre avec détermination notre stratégie visant à éliminer le terrorisme à sa source jusqu’à ce que le dernier terroriste soit éliminé», a ajouté M. Erdogan.

🇹🇷 Au cours des deux derniers jours, le ministère de la Défense a annoncé que 12 soldats turcs ont perdu la vie lors de heurts avec des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak.#actualité #news #Turquie #soldats #PKK #Kurdes #Irak #turcs… pic.twitter.com/nLeadt6bsI — Fposte (@Fposte_) December 23, 2023

L’armée turque déclenche régulièrement des opérations militaires terrestres et aériennes contre les combattants du PKK et leurs positions dans le nord de l’Irak, au Kurdistan autonome ou dans la région montagneuse du Sinjar.

Le PKK, en lutte armée contre les autorités turques depuis 1984, avait revendiqué en octobre dernier une attaque contre le siège du ministère turc de l’Intérieur à Ankara où deux policiers avaient été blessés.

La Turquie a installé en 25 ans plusieurs dizaines de bases militaires au Kurdistan irakien pour lutter contre ce groupe, qui dispose également de bases arrière dans cette région.