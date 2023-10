Turquie: «attentat terroriste» au coeur d’Ankara, selon le ministère de l’Intérieur

«Deux terroristes de sont présentés à bord d’un véhicule commercial vers 9h30 (6H30 GMT) devant le portail d’entrée de la Direction générale de la Sécurité de notre ministère de l’Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe», a indiqué ce ministère faisant état de deux blessés parmi les policiers. «L’un des terroristes s’est fait exploser et l’autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés» par les flammes provoquées par l’explosion, précise le ministère sur le réseau social X (ex-Twitter).

Une importante explosion s’est produite ce dimanche matin dans la capitale turque, et des coups de feu auraient été échangés, selon les médias locaux.https://t.co/Dk1MhgCv0T — Le Figaro (@Le_Figaro) October 1, 2023

Turquie : forte explosion et tirs entendus à Ankara, le ministre de l'Intérieur évoque un "attentat terroriste"https://t.co/gxWdhXa7ND — RTBF info (@RTBFinfo) October 1, 2023

Le quartier visé abrite de nombreux ministères et le parlement qui doit ouvrir dans la journée sa nouvelle session de travail et devant lequel le chef de l’État, Recep Tayyip Erdogan, devait prendre la parole, selon les médias turcs. La chaine de télévision privée NTV a fait état de tirs dans le quartier entièrement bouclé et où de nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés.