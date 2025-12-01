Trump confirme un échange avec Maduro, Caracas dénonce «une agression en préparation»

Ce montage de photos d'archives, réalisé le 20 septembre 2025, montre le président américain Donald Trump et le président vénézuélien Nicolas Maduro. AFP or licensors

Washington qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions, le plus grand du monde, et accentué la pression ces derniers jours en décrétant samedi que l’espace aérien du Venezuela devait être considéré comme «totalement fermé».

«Je ne dirais pas que cela s’est bien ou mal passé. C’était un appel téléphonique», a déclaré à bord de l’avion Air Force One le président américain à propos de sa conversation avec son homologue de gauche radicale, initialement révélée par le New York Times cette semaine.

Bête noire des Etats-Unis depuis un quart de siècle, le Venezuela est accusé par Donald Trump d’être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les Etats-Unis. Caracas dément et rétorque que l’objectif véritable de Washington est de le renverser et la mainmise sur le pétrole vénézuélien.

Le sénateur républicain américain Markwayne Mullin a affirmé dimanche que Washington avait proposé à Maduro de quitter le pays: «Nous avons donné à Maduro une opportunité de partir. Nous lui avons dit qu’il pouvait partir pour la Russie ou qu’il pouvait aller dans un autre pays».

Aide de l’Opep

Le Venezuela a annoncé qu’il avait demandé à l’Opep, de l’aider «à stopper cette agression (américaine) qui se prépare avec de plus en plus de force», dans une lettre de M. Maduro lue par la vice-présidente Delcy Rodriguez, également ministre du Pétrole, lors d’une visioconférence des ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Washington «cherche à s’emparer des vastes réserves de pétrole du Venezuela, les plus grandes du monde, par l’utilisation de la force militaire», y écrit M. Maduro.

Depuis début septembre, les Etats-Unis ont mené des frappes contre plus de 20 navires en mer des Caraïbes et dans le Pacifique, tuant au moins 83 personnes, sans fournir de preuves que ces navires servaient au trafic de drogue comme ils l’affirment.

De nombreux experts mettent en doute la légalité de ces opérations, aucun suspect n’ayant été ni interpellé ni interrogé.

Le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, un des hommes forts du pays, a annoncé à la presse dimanche avoir accueilli «des familles de Vénézuéliens assassinés, exécutés extrajudiciairement lors des actions, clairement illégitimes et illégales, perpétrées depuis le 2 septembre par l’armée américaine».

Mais il n’a rien voulu dire de la conversation entre les présidents Trump et Maduro.

M. Rodriguez a commenté des informations du Washington Post qui assure que le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a ordonné, lors d’une frappe, que tous les passagers du bateau soit tués, conduisant les militaires à viser une deuxième fois des personnes à l’eau.

«Si une guerre avait été déclarée et conduit à de tels assassinats, nous parlerions de crimes de guerre. Étant donné qu’il n’y a aucune guerre déclarée entre pays, ce qui s’est produit (...) ne peut être qualifié autrement que d’assassinats ou d’exécutions extrajudiciaires», a-t-il dit.

Ces derniers jours, une activité constante d’avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs.

Six compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons avec le Venezuela.

L’annonce de Trump samedi affirmant qu’il fallait considérer «fermé» l’espace aérien vénézuelien a provoqué la suspension du programmme de rapatriement de migrants clandestins vénézuéliens expulsés des Etats-Unis. Ces vols se poursuivaient malgré la crise entre les deux pays.

Delcy Rodriguez a annoncé que M. Maduro a ordonné «un plan spécial» de rapatriement de migrants malgré la réduction des vols des compagnies aériennes.

L’aéroport de Caracas fonctionnait normalement dimanche.

Donald Trump a déclaré jeudi que l’armée américaine allait «très bientôt» commencer à cibler des «trafiquants de drogue vénézuéliens» dans des opérations terrestres, suscitant l’opposition de parlementaires américains du Congrès, républicains comme démocrates.

Au pouvoir depuis 2013, le président socialiste Nicolas Maduro, héritier politique de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale, a été réélu en 2024 à l’issue d’un scrutin marqué par des troubles et des arrestations. La cheffe de l’opposition Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, assure que le pouvoir, qui n’a pas publié de résultats détaillés du scrutin, a fraudé.