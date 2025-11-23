Venezuela: quelles répercussions après la désignation par les États-Unis du «cartel Maduro» comme organisation terroriste?

Photomontage du président américain Donald Trump (à gauche) à Grand Rapids, dans le Michigan, le 5 novembre 2024, et le président vénézuélien Nicolas Maduro (à droite) à Caracas, le 31 juillet 2024. AFP or licensors

C’est le département d’État dirigé par Marco Rubio, considéré comme un tenant de la ligne dure, qui gère cette liste FTO (Organisation terroriste étrangère) comprenant des groupes islamistes, séparatistes ou guérillas et, plus récemment, des gangs. Rubio compte y ajouter le «Cartel de los Soles», une organisation dont l’existence reste à démontrer selon de nombreux experts qui évoquent plutôt des réseaux de corruption permissifs envers les activités illicites.

Frappes?

«Le Cartel des Soleils, ainsi que d’autres organisations terroristes désignées, y compris le Tren de Aragua (gang vénézuélien) et le Cartel de Sinaloa (mexicain), sont responsables de la violence terroriste dans tout notre hémisphère, ainsi que du trafic de drogue vers les États-Unis et l’Europe», a déclaré Marco Rubio.

Cette désignation comme FTO intervient alors que les États-Unis ont déployé dans les Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, accompagné d’une flottille de navires de guerre, officiellement pour des opérations antidrogue. Caracas estime qu’il s’agit d’une opération visant à évincer Maduro du pouvoir et s’emparer du pétrole du pays.

«Cela ouvre un éventail de possibilités, tant militaires que de sanctions, à l’administration Trump pour continuer à exercer des pressions», explique à l’AFP Juan Manuel Trak, universitaire au Mexique.

TERROR DESIGNATION: Secretary of State Marco Rubio announced that Venezuela’s Cartel de los Soles, allegedly led by Nicolás Maduro and top regime officials, will be designated a terrorist organization for coordinating with groups like Tren de Aragua and the Sinaloa Cartel to… pic.twitter.com/wtVBW6TTiW — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

Le président Donald Trump a affirmé que les jours de Maduro étaient «comptés» et a autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela tout en évoquant également la possibilité de négocier avec Maduro.

Et... l’armée de l’air américaine a annoncé un exercice de bombardement avec des avions B-52 dans les Caraïbes. L’autorité aéronautique américaine a appelé l’aviation civile à «redoubler de précautions» en raison «de l’augmentation de l’activité militaire au Venezuela et dans ses environs».

La définition de la liste des FTO par le département d’État ne mentionne pas d’actions militaires, mais le ministre de la Défense américain a avancé que la mesure offrirait «une multitude de nouvelles options» au gouvernement.

🚨All operations that lead to the annihilation of the Cartel de los Soles narcoterrorist enterprise in #Venezuela will be welcomed by the American people & the Venezuelan people will be eternally grateful.



In Miami, there will be celebrations like no other. It’s the right thing. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) November 23, 2025

Les opérations dans les Caraïbes et le Pacifique ont déjà fait 83 morts dans une vingtaine de frappes aériennes sur des bateaux présentés comme opérés par des narco-trafiquants.

«Cette augmentation de la pression génère la perception qu’une sorte d’attaque est presque imminente», considère M. Trak.

Alexis Alzuru, docteur en sciences politiques, envisage des attaques contre «certaines pistes (aviation) liées au trafic de drogue» loin des centres urbains. «Ce serait l’intervention maximale» que pourrait mener Donald Trump, selon lui.

Coup économique

Le Venezuela fait déjà l’objet de sanctions américaines depuis 2019, avec notamment un embargo pétrolier qui oblige Caracas à vendre son pétrole au noir avec des rabais.

Les États-Unis interdisent de fournir «un soutien matériel ou des ressources» à toute organisation figurant sur la liste FTO.

Certains économistes s’accordent à dire que la déclaration pourrait encore asphyxier davantage une économie, à nouveau proche de l’hyperinflation.

Des secteurs qui n’étaient pas touchés par les sanctions pourraient souffrir de la crainte d’opérateurs internationaux d’être sanctionnés s’ils continuent à travailler avec le Venezuela (“over compliance”).

Pour l’instant, Washington semble fermer les yeux sur le pétrole: il laisse Caracas exporter son pétrole au noir et n’a pas touché à la licence (autorisation de travailler malgré les sanctions) de Chevron.

🚨Update: The US has designated Venezuela’s Cartel de los Soles as a foreign terrorist organization, giving the Pentagon “a whole bunch of new options!” Secretary Of War Pete Hegseth said! Maduro is now designated a Narco Terrorist leader by the US War Department! pic.twitter.com/yozPPdACpS — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 20, 2025

La flotte américaine «n’a pas encore saisi un navire, mais disons que cela (classement FTO) pourrait légalement leur ouvrir cette possibilité», estime l’expert pétrolier Francisco Monaldi.

«Si cela arrivait, non seulement cela pourrait entraver le flux et obligerait évidemment aussi à augmenter les rabais» aux acheteurs, ajoute-t-il.

Négocier avec Maduro?

Nicolas Maduro dansait vendredi devant les caméras lors d’une rencontre avec des étudiants. «Je vais faire la fête! Personne ne m’arrête! Musique!», a lancé le président, voulant sans doute donner une image de sérénité.

Le gouvernement organise régulièrement des exercices militaires avec des déclarations répétées de loyauté absolue. Des responsables de tous les secteurs affirment fréquemment leur soutien.

🚨Alert: US War Department closes ALL Venezuelan airspace!! The United States has issued a new NOTAM covering the entirety of the Venezuelan Flight Information Region (FIR).



The advisory cites a potentially hazardous security environment due to a deteriorating situation and… pic.twitter.com/W2CJlnOdUh — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 21, 2025

«Si ce réseau ne se fracture pas et n’oblige pas Maduro à négocier», explique M. Azuru, «la probabilité de négociation avec les États-Unis est pratiquement nulle.»

Nicolas Maduro a déclaré être prêt à parler «face à face» avec Donald Trump, qui a dit qu’il parlerait avec le dirigeant «à un moment donné». Rien n’est prévu pour l’instant.

«Trump pourrait envisager de demander un accès aux ressources vénézuéliennes (pétrole et minerais), en échange de réduire la pression et ensuite (tenter) de mettre en place une sorte de transition interne au Venezuela», indique-t-il.

L’universitaire Juan Manuel Trak considère, lui, qu’il est «très peu probable» d’assister à une chute de Nicolas Maduro ou que l’opposition, avec Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, arrive au pouvoir.