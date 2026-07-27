Troisième nuit sans frappes au Moyen-Orient pour laisser «de la place» à la diplomatie

Cette capture d'écran, réalisée le 26 juillet 2026 à partir d'une vidéo non datée diffusée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) le 25 juillet 2026, montre ce que le CENTCOM présente comme des opérations visant à faire respecter son blocus naval contre l'Iran. (AFP)

«Ce que fait le président en ce moment, (...) c’est laisser de la place aux négociations. Les négociations se prolongeront», a assuré dimanche Mike Waltz dans des médias américains, tout en soulignant que Donald Trump n’avait pas renoncé à la nouvelle escalade dont il a menacé la République islamique: il «garde toutes les options sur la table».

U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz says Iran's regime is under growing internal pressure as the country's economy and military continue to suffer.



Waltz said the U.S. naval blockade in the Strait of Hormuz remains in place, increasing pressure on Tehran as… pic.twitter.com/x0CbTifkbD — Fox News (@FoxNews) July 26, 2026

Aucun bombardement américain n’a été signalé en Iran depuis vendredi soir, marquant une pause dans les hostilités après deux semaines de frappes sans précédent depuis le cessez-le-feu d’avril.

De son côté, l’Iran n’a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du Golfe alliés de Washington, et ces derniers n’ont fait état d’aucune alerte nocturne. «Comme notre stratégie est essentiellement basée sur la riposte, nous avons également interrompu nos opérations», a commenté le porte-parole de l’armée iranienne Mohammad Akraminia.

❗️Iran HALTS STRIKES in the region after US PAUSES attacks on Iran



'In last two nights, the US stopped their attacks and since our response was retaliatory, as I said, we stopped retaliatory operations' — Iran’s army spox Mohammad Akraminia pic.twitter.com/o1sxT7aJn5 — RT Intl (@RT_on_X) July 26, 2026

Signe d’assouplissement, les cours du pétrole s’affichent en forte baisse lundi: vers 04H40 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence internationale, cédant près de 5%, autour de 92 dollars le baril, après être même passé brièvement sous la barre des 90 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), reculait d’autant, à environ 84 dollars.

Alors que la guerre dure depuis bientôt cinq mois, la presse américaine fait état d’un possible manque de munitions.

Selon le New York Times, qui cite deux sources proches du dossier, le gouvernement s’inquiète de l’affaiblissement du stock de systèmes d’interception de missiles Patriot et d’autres équipements défensifs protégeant les pays de la région.

L’armée américaine dispose «de tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l’efficacité requise», a rétorqué Mike Waltz, annonçant le déploiement au Moyen-Orient de «davantage de ressources».

Et Donald Trump d’insister auprès du Wall Street Journal: «Nous avons bien plus de munitions que quiconque dans le monde, et bien plus que ce dont nous avons besoin».

Soutien de Netanyahu

Pour Téhéran, les États-Unis sont dans une situation «difficile et instable» et cherchent probablement «une nouvelle stratégie», a estimé Mohammad Akraminia.

Lors de la visite mardi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, partisan d’une ligne dure, Mohammad Akraminia a mis en garde les Américains: s’ils «se laissent à nouveau tromper» par Israël et «insistent pour continuer la guerre, particulièrement par des frappes aériennes, elle s’étendra géographiquement».

Benjamin Netanyahu a dit «soutenir pleinement les efforts» de Donald Trump pour parvenir à mettre fin aux ambitions nucléaires de Téhéran. «S’il peut y arriver sans revenir à des combats de haute intensité, c’est très bien», a-t-il déclaré dimanche sur Fox News.

Prime Minister Netanyahu explains what it will take to end the war with Iran.



"I think when this regime is either toppled or it's sufficiently weakened that it knows it has to end its nuclear program and has to change its course."



"That's really what President Trump is trying… pic.twitter.com/j57xpzH10f — Fox News (@FoxNews) July 26, 2026

Dans la capitale, Téhéran, épargnée par les bombardements depuis la reprise des hostilités début juillet, la vie suit son cours normal, entre embouteillages habituels et vague de chaleur, selon l’équipe de l’AFP sur place.

La guerre au Moyen-Orient a débuté le 28 février avec une campagne de bombardements israélo-américains contre l’Iran, et fait des milliers de morts dans la région. Elle a aussi ébranlé l’économie mondiale en bloquant le trafic dans le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et la péninsule arabique, par laquelle transitait avant-guerre un cinquième du commerce mondial des hydrocarbures.

La République islamique, qui verrouille cette voie stratégique maritime et veut faire payer le passage, a annoncé avoir tenu vendredi et samedi de nouvelles discussions avec Oman, dont les côtes bordent également le détroit, sur sa future gestion.

Les États-Unis ont repris en représailles leur blocus des ports iraniens.

Front yéménite

Un protocole d’accord signé le 17 juin par Washington et Téhéran, prévoyant un cycle de négociations de paix de 60 jours, a volé en éclats moins d’un mois après son entrée en vigueur.

Sur le nouveau front de la guerre, opposant l’Arabie saoudite aux rebelles Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, les hostilités se sont intensifiées.

C’est le contrôle du ciel du pays qui a réveillé la discorde le 13 juillet: l’Iran avait envoyé à Sanaa un avion transportant une délégation rebelle sans solliciter d’autorisation auprès de Ryad, contrairement à l’usage depuis dix ans, déclenchant des frappes attribuées au royaume sur l’aéroport de Sanaa.

En retour, les Houthis ont attaqué le territoire saoudien pour la première fois depuis 2022. Ils ont notamment visé samedi des sites pétroliers.