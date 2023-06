Soudan: Khartoum sous les bombes, malgré les sanctions américaines

Des tirs d’artillerie et des combats résonnent dans Khartoum, rapportent des habitants à l’AFP, après que l’armée a annoncé avoir redéployé des troupes dans la capitale. Sept semaines de guerre entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait plus de 1.800 morts et plus d’un million et demi de déplacés et réfugiés.

Jeudi, Washington avait annoncé des sanctions contre deux entreprises d’armement de l’armée et deux sociétés, dont l’une opérant dans les mines d’or du Soudan, tenues par le général Daglo et deux de ses frères. Selon une étude de 2019, ces deux sociétés ont transféré des millions de dollars aux FSR depuis et vers des comptes en dirhams aux Emirats arabes unis.

Malgré tout, «l’armée devrait lancer prochainement une offensive massive, c’est pour cela qu’elle s’est retirée» des négociations en Arabie saoudite pour une trêve, décrypte la chercheuse Kholood Khair.

Tués sur un marché

L’isolement diplomatique, martèlent diplomates et experts, n’est pas une réelle menace pour les deux généraux en guerre. Le général Daglo est l’un des hommes les plus riches du Soudan -troisième producteur d’or d’Afrique- et peut facilement s’attirer des allégeances, et le général Burhane a développé pendant les longues années d’embargo des stratégies pour contourner les sanctions internationales.

Sous la pression des États-Unis et de l’Arabie saoudite, les deux camps s’étaient engagés il y a trois semaines à «protéger les civils», puis avaient signé deux trêves restées lettre morte. Mais le mercredi 31 mai, l’armée s’est retirée des négociations, aussitôt suspendues officiellement par les médiateurs américain et saoudien.

Sudan: UN agencies & partners warn that conflict in the country is fuelling an increasingly desperate situation for civilians, especially in Khartoum.



Many health facilities are unable to function, with 11 million people in need of urgent health care. https://t.co/Hbd6PWoiru — United Nations (@UN) June 2, 2023

Le vendredi 2 juin, l’armée s’est dite « surprise », assurant avoir soumis une proposition pour des discussions « informelles » qui a été « ignorée ». Alors que l’armée sabordait les négociations à Jeddah, elle déployait ses armes lourdes à Khartoum. Depuis lors, les canons n’ont cessé de tonner, tuant mercredi au moins 18 civils sur un marché.

En face, les FSR continuent de prendre leurs quartiers dans des hôpitaux ou des maisons de civils jetés sur les routes du pays, l’un des plus pauvres au monde. Les combats sont plus durs encore au Darfour (ouest), frontalier du Tchad. Des déplacés arrivés sur place ont déclaré à Médecins sans frontières (MSF) avoir vu «des hommes armés qui tirent sur les personnes cherchant à fuir à pied, des villages pillés et des blessés qui agonisent».

Mission de l’ONU prolongée

Et la situation pourrait se dégrader avec la saison des pluies, notamment pour les déplacés. «Les conditions de vie déjà extrêmement précaires dans les camps de fortune vont empirer et la crue des cours d’eau compliquera mouvements et approvisionnements», prévient MSF.

People hurt by fighting happening in West Darfur, Sudan, are fleeing to Chad with bullet wounds in search of medical care.



So far, we’ve treated 72 people with local health authorities in Adré. More on the alarming situation ⬇️https://t.co/02VneUrOeF — MSF International (@MSF) June 2, 2023

Et les humanitaires qui, avant la guerre, aidaient un tiers des 45 millions de Soudanais, pourraient ne plus être là. Dix-huit d’entre eux ont été tués et aucun corridor sécurisé n’a été dégagé pour leur permettre d’apporter leur aide. Leurs cargaisons arrivées par les airs sont bloquées aux douanes. Et le personnel international se voit refuser les visas pour venir relever des employés locaux exténués ou terrés chez eux. Les trois-quarts des hôpitaux ont cessé de fonctionner et le quart restant doit composer avec des réserves quasiment vides.

Dans une courte résolution adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé vendredi jusqu’au 3 décembre 2023 la Mission intégrée des Nations unies pour l’assistance à la transition au Soudan (Minuats, Unitams en anglais), une extension technique de seulement six mois sans modification du mandat sur le fond. La Minuats, créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l’année précédente d’Omar el-Béchir, avait jusqu’ici été renouvelée chaque année pour un an.