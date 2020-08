Soudan-Israël: Khartoum admet implicitement des contacts pour une normalisation des relations

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhane.

© Copyright : DR

Le Soudan a reconnu implicitement mardi et pour la première fois l'existence de contacts avec Israël en vue d'une normalisation des relations et souligné que la paix entre Arabes et Israéliens favoriserait "la paix dans le monde".