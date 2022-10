Sénégal. Cherté du loyer: Macky Sall revient à la charge et annonce une baisse

© Copyright : le360 Afrique/Ndiaye

VidéoAu Sénégal, une loi portant sur la baisse des loyers à usage d'habitation a été votée en 2014. Toutefois, sur le terrain, le constat est effarant. Le loyer a augmenté de 38 %, au moment où il était prévu une baisse initiale de 29 % pour les loyers les plus bas, étouffant de plus en plus de familles.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé