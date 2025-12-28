Rencontre Netanyahu-Trump lundi en Floride, selon un responsable israélien

La décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem choque partout dans le monde.

L’agenda s’annonce chargé, selon les médias locaux, avec au menu des discussions sur la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Il s’agira de la cinquième entrevue entre les deux hommes aux États-Unis, depuis le retour du président républicain à la Maison Blanche il y a près d’un an.

M. Netanyahu va «probablement venir me voir en Floride», avait déclaré mi-décembre M. Trump, en référence à son luxueux domaine de Mar-a-Lago. «Il souhaite me voir».

Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, les deux dirigeants vont évoquer l’Iran, ennemi juré d’Israël, après la guerre qui a opposé les deux pays en juin.

Ils devraient aussi discuter de la Syrie, du mouvement libanais du Hezbollah, et surtout de l’instauration de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’administration américaine et les médiateurs régionaux, Egypte et Qatar en tête, appellent à accélérer la cadence pour lancer cette nouvelle étape.

Prévue par un plan de paix américain supervisé par Trump, la trêve a mis fin en octobre à deux années d’une guerre meurtrière et dévastatrice, déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas palestinien le 7 octobre 2023.

Mais elle reste fragile, les deux parties s’accusant mutuellement de violations.

La deuxième phase prévoit le désarmement du mouvement palestinien, un retrait progressif de l’armée israélienne de tout Gaza, la mise en place d’une autorité de transition et le déploiement d’une force internationale de stabilisation.

Avant d’entamer les tractations sur ces épineuses questions, Israël réclame la restitution de la dépouille du dernier otage de Gaza, le policier Ran Gvili. Le Hamas assure ne pas avoir réussi à le localiser pour le moment.

D’après le média américain Axios, citant des responsables de la Maison Blanche, l’administration Trump veut annoncer le plus rapidement possible un gouvernement de technocrates palestinien - l’autorité de transition prévue pour Gaza.

Le site internet souligne que de hauts responsables américains sont «de plus en plus frustrés par les mesures de M. Netanyahu qui sapent le fragile cessez-le-feu et le processus de paix».