International

Rencontre Netanyahu-Trump lundi en Floride, selon un responsable israélien

La décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem choque partout dans le monde.

La décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem choque partout dans le monde.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra dimanche aux États-Unis où il sera reçu le lendemain par son grand allié Donald Trump, a indiqué samedi à l’AFP un responsable israélien.

Par Le360 (avec AFP)
Le 28/12/2025 à 07h27

L’agenda s’annonce chargé, selon les médias locaux, avec au menu des discussions sur la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Il s’agira de la cinquième entrevue entre les deux hommes aux États-Unis, depuis le retour du président républicain à la Maison Blanche il y a près d’un an.

M. Netanyahu va «probablement venir me voir en Floride», avait déclaré mi-décembre M. Trump, en référence à son luxueux domaine de Mar-a-Lago. «Il souhaite me voir».

Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, les deux dirigeants vont évoquer l’Iran, ennemi juré d’Israël, après la guerre qui a opposé les deux pays en juin.

Ils devraient aussi discuter de la Syrie, du mouvement libanais du Hezbollah, et surtout de l’instauration de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’administration américaine et les médiateurs régionaux, Egypte et Qatar en tête, appellent à accélérer la cadence pour lancer cette nouvelle étape.

Prévue par un plan de paix américain supervisé par Trump, la trêve a mis fin en octobre à deux années d’une guerre meurtrière et dévastatrice, déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas palestinien le 7 octobre 2023.

Mais elle reste fragile, les deux parties s’accusant mutuellement de violations.

La deuxième phase prévoit le désarmement du mouvement palestinien, un retrait progressif de l’armée israélienne de tout Gaza, la mise en place d’une autorité de transition et le déploiement d’une force internationale de stabilisation.

Avant d’entamer les tractations sur ces épineuses questions, Israël réclame la restitution de la dépouille du dernier otage de Gaza, le policier Ran Gvili. Le Hamas assure ne pas avoir réussi à le localiser pour le moment.

D’après le média américain Axios, citant des responsables de la Maison Blanche, l’administration Trump veut annoncer le plus rapidement possible un gouvernement de technocrates palestinien - l’autorité de transition prévue pour Gaza.

Le site internet souligne que de hauts responsables américains sont «de plus en plus frustrés par les mesures de M. Netanyahu qui sapent le fragile cessez-le-feu et le processus de paix».

Par Le360 (avec AFP)
Le 28/12/2025 à 07h27
#Donald Trump#Benjamin Netanyahu#Gaza

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: Washington exige le désarmement du Hamas, nouvelles discussions en Floride

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gaza: les médiateurs qatari et égyptien appellent à passer à la suite du plan de paix

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Israël: Netanyahu demande une grâce présidentielle dans son procès pour corruption

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Le médiateur américain Kushner discute avec Netanyahu de la 2ème phase de la trêve à Gaza

Articles les plus lus

1
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
2
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
3
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
4
La surprise africaine
5
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
6
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
7
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
8
L’Afrique et l’envie d’être positif
Revues de presse

Voir plus