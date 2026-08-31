Premier échange de frappes entre les États-Unis et l’Iran en un mois

Un F/A-18F Super Hornet effectue un appontage sur le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d'Arabie, le 30 janvier 2026.. Public Domain

L’Iran a affirmé lundi avoir attaqué des cibles militaires américaines en Jordanie et aux Émirats arabes unis en réponse à des bombardements menés par les États-Unis, un premier échange de frappes depuis un mois qui fragilise plusieurs semaines d’accalmie dans la guerre au Moyen-Orient.

Alors que le conflit vient de passer le cap des six mois, ces attaques tranchent avec les déclarations récentes de l’administration de Donald Trump qui a affirmé privilégier la pression économique sur la République islamique.

«Les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak», située dans le stratégique détroit d’Ormuz, a déclaré le porte-parole du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Tim Hawkins, dans un communiqué transmis à l’AFP.

Ces attaques ont été lancées après que des «forces des Gardiens de la Révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes chargées de mines marines dans le détroit d’Ormuz», a-t-il indiqué.

L’attaque a fait deux morts et deux blessés, selon l’agence iranienne de presse Tasnim.

En représailles, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir attaqué, avec des missiles balistiques et des drones, des installations de l’armée américaine sur deux bases aériennes en Jordanie.

🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

Ils ont ensuite indiqué avoir ciblé une base aux Emirats arabes unis où les États-Unis disposeraient de troupes et d’hélicoptères. Ils ont ajouté avoir abattu un drone américain MQ-9 Reaper, qui peut être utilisé pour la surveillance comme pour l’attaque, dans le détroit d’Ormuz.

L’armée jordanienne a précisé avoir abattu huit missiles ayant pénétré son espace aérien, sans en préciser l’origine. L’armée américaine n’a pas commenté ces attaques.

Pétrole en hausse

Les hostilités avaient perdu en intensité ce dernier mois, même si des échanges de tirs sporadiques s’étaient poursuivis dans la région, surtout dans et autour du détroit d’Ormuz.

Ce stratégique passage maritime par lequel transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux est au coeur du conflit entre les États-Unis et l’Iran, Téhéran verrouillant son passage.

En réponse, les États-Unis conduisent un blocus des ports iraniens et se disent être prêts «à protéger la libre circulation des échanges commerciaux sur cette voie navigable essentielle», le Centcom affirmant dimanche avoir «achevé le déminage des voies de navigation internationales».

Après l’annonce des nouvelles frappes américaines, les cours de l’or noir sont repartis en hausse lundi, le baril de Brent, référence internationale, dépassant le seuil symbolique des 90 dollars.

BREAKING: Brent crude oil prices surge above $90/barrel as the US launches strikes on Iran.



US officials say the strikes were to “prevent the deployment of sea mines in the Strait of Hormuz.” pic.twitter.com/azAZBMtXg3 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 30, 2026

La guerre a été déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, qui a riposté en visant notamment les pays du Golfe alliés de Washington. Elle a ébranlé l’économie mondiale.

En avril, un cessez-le-feu avait mis fin à près de 40 jours de bombardements intenses, et un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit a été conclu en juin.

Mais celui-ci a volé en éclats en juillet après une reprise des hostilités, et les négociations sont depuis dans l’impasse.

«Agression»

«Nous ne cherchons pas la guerre», a assuré le président iranien Massoud Pezeshkian. «Cependant, face à toute agression, nous ne resterons jamais les bras croisés», a-t-il ajouté, cité par les médias d’Etat iraniens avant de s’envoler pour le Kirghizstan.

. @drpezeshkian says Iran will respond decisively to aggression as he heads to Bishkek for SCO summithttps://t.co/y2S1XfgtEx pic.twitter.com/0Q0lEaXikh — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) August 31, 2026

Il doit y participer à un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), où sont attendus également les président chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, ainsi que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif dont le pays joue le rôle de médiateur dans la guerre au Moyen-Orient.

Face à un conflit impopulaire aux États-Unis, et à l’approche des élections de mi-mandat, l’administration Trump privilégie désormais la «guerre économique» contre l’Iran, déjà sous le coup de sanctions internationales depuis des décennies.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a présenté lundi dernier un nouveau train de sanctions dites «secondaires», touchant non pas l’Iran directement mais ses partenaires commerciaux, sur l’or, la technologie, les actifs numériques, l’aviation et le transport maritime.

M. Bessent dirigera lundi et mardi aux États-Unis une réunion de ses homologues des pays du G20, dont fait partie la Chine, partenaire économique majeur de Téhéran.

Pékin a déjà assuré vouloir défendre «fermement» ses intérêts et sa coopération avec l’Iran.