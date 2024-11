Placé sous mandat de dépôt par le régime d’Alger, l’écrivain Boualem Sansal poursuivi… pour terrorisme

Le régime d’Alger vient de franchir un nouveau pas de géant vers la folie la plus incontrôlable. Arrêté samedi 16 novembre dernier à l’aéroport d’Alger en provenance de France et porté disparu depuis, sous prétexte de garde à vue, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été entendu par le parquet antiterroriste d’Alger et a été placé sous mandat de dépôt, a annoncé mardi son avocat François Zimeray dans un communiqué cité par l’Agence France Presse.

Les accusations de terrorisme sont le sort habituel réservé à tous les opposants politiques au régime algérien. Le journaliste Hichem Aboud, le militant kabyle Ferhat Mhenni ou encore l’influenceur Amir DZ en savent quelque chose. Les trois ont été condamnés par contumace pour terrorisme, alors que leur seul tort est de dénoncer une dictature qui détruit chaque jour un peu plus leur pays. Mais s’attaquer avec le même chef d’accusation à un écrivain et homme de lettres, voilà qui est tout simplement surréaliste. «La privation de liberté d’un écrivain de 80 ans en raison de ses écrits est un acte grave», «quelles que soient les blessures invoquées et les sensibilités heurtées», a observé son avocat.

Lire aussi : Boualem Sansal: portrait d’un dissident algérien

Derrière l’arrestation et la poursuite engagée contre Boualem Sansal se trouvent ses déclarations au média français Frontières, dans lesquelles il fait siens les faits historiques établissant que de larges parties du territoire marocain ont été tronquées sous la colonisation au profit de l’Algérie française. Le régime Alger voit dans ces affirmations de l’écrivain une «atteinte à l’intégrité nationale». L’écrivain risque à ce titre la peine de réclusion à perpétuité.

L’agence de presse officielle algérienne APS, qui n’a officialisé l’arrestation de l’écrivain que le vendredi 22 novembre, a reproché par la même occasion à la France de prendre «la défense d’un négationniste qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie», qualifiant l’écrivain de «pantin».

Grande voix de la littérature francophone contemporaine, Boualem Sansal est l’auteur d’une œuvre engagée contre l’obscurantisme et pour la démocratie, parfois caustique, toujours sans tabous.