Pékin menace d’«écraser» toute violation de sa souveraineté en mer de Chine

Les tensions montent depuis plusieurs mois entre Washington et Pékin, qui revendique la quasi-totalité des îlots de la mer de Chine méridionale, face à d’autres pays riverains (Philippines, Vietnam, Brunei et Malaisie) aux prétentions rivales. La semaine dernière, elle a assuré avoir défendu «ses droits» de manière «légitime» après une énième collision entre des navires de ses garde-côtes et des bateaux philippins près d’un récif disputé.

«Nous espérons que la mer de Chine méridionale restera une mer de paix», a déclaré ce jeudi le lieutenant général de l’armée chinoise He Lei en marge du forum Xiangshan, organisé dans la capitale chinoise. Mais «si les États-Unis avancent leurs pions en coulisses, s’ils poussent des pays en première ligne, ou si les États-Unis eux-mêmes finissent par se retrouver en première ligne», l’armée chinoise «n’hésitera pas», a-t-il martelé.

«L’Armée populaire de libération de la Chine écrasera résolument toute incursion hostile étrangère (violant) les droits et intérêts territoriaux, souverains et maritimes de la Chine», a mis en garde l’officier. Et elle le fera «avec une détermination ferme, une volonté inébranlable, des capacités solides et des moyens efficaces», a-t-il assuré.

«Gagnant-gagnant»

Mercredi, représentants chinois et philippins ont eux des discussions, qualifiées de «franches», au sujet d’un des atolls disputés en mer de Chine méridionale. «Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur les domaines de coopération, surtout sur les mécanismes de communication d’urgence, la coopération entre les garde-côtes et la coopération scientifique et technologique dans le domaine maritime», selon un compte-rendu du ministère philippin des Affaires étrangères.

Cette semaine, un responsable militaire américain a mis en garde son homologue chinois contre toutes «tactiques dangereuses, coercitives et potentiellement escalatoires» de Pékin en mer de Chine méridionale, à l’occasion d’un appel vidéo. Comme en réponse ce jeudi, le lieutenant général He Lei a estimé au contraire que la résolution des tensions actuelles à ce sujet «dépend des États-Unis».

Il a aussi confirmé que le secrétaire adjoint américain à la Défense, Michael Chase, assisterait au forum Xiangshan. «J’espère que pendant sa visite et pendant ses entretiens ici, Michael Chase va mieux écouter les voix de la Chine et de l’armée chinoise», a confié le haut responsable militaire chinois.

«Le message que nous envoyons aux États-Unis est que nous voulons que les deux pays et leurs armées soient des partenaires, des amis, nous voulons poursuivre les relations Chine/ États-Unis avec un esprit de coopération gagnant-gagnant», a-t-il aussi déclaré.

Plus de 500 représentants de quelque 90 pays et organisations internationales sont présents au forum Xiangshan, un forum sur la défense et la sécurité organisé chaque année à Singapour. De hauts responsables des armées de Russie, du Pakistan, de Singapour, d’Iran, d’Allemagne et d’autres pays doivent participer à des tables rondes lors de ce forum.