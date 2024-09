Chine-Russie: Pékin annonce des exercices militaires conjoints au cours de ce mois

La Chine a annoncé lundi des exercices militaires conjoints avec la Russie au cours de ce mois de septembre. Les forces navales et aériennes participeront aux exercices «North-Joint 2024» dans le ciel et autour de la mer du Japon et de la mer d’Okhotsk, au large des côtes russes, a annoncé le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.

«Cet exercice vise à approfondir le niveau de coopération stratégique entre les armées chinoise et russe et à renforcer leur capacité à faire face conjointement aux menaces sécuritaires», a indiqué le ministère. Les deux alliés enverront des flottes navales pour une patrouille maritime conjointe, et la Chine participera également à l’exercice stratégique russe «Ocean-2024» ajoute le communiqué.

Le ministère n’a pas donné de date précise à laquelle les manoeuvres auront lieu. En juillet, les deux pays ont organisé des exercices conjoints dans les eaux et l’espace aérien autour de Zhanjiang, une ville de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.

Ces manoeuvres ont eu lieu la semaine même où les dirigeants de l’Otan ont averti que la Chine était «devenue un facilitateur décisif» de la guerre en Ukraine. Pékin a en réponse mis en garde l’Alliance militaire dirigé par les Etats-Unis contre «toute tentative de confrontation».

La Russie et la Chine ont intensifié leur coopération militaire et économique ces dernières années, toutes deux s’insurgeant contre «l’hégémonie occidentale», en particulier ce qu’elles considèrent comme la domination américaine sur les affaires mondiales. Les deux pays ont déclaré un partenariat «sans limites» peu avant que Moscou ne lance son offensive en Ukraine en février 2022.

Le mois dernier, lors de sa rencontre avec le Premier ministre chinois Li Qiang à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les liens économiques et commerciaux entre la Russie et la Chine «donnaient des résultats».