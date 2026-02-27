Pakistan–Afghanistan: Islamabad proclame la «guerre ouverte» après des frappes sur Kaboul

Des membres des forces de sécurité talibanes montent la garde près du poste frontière de Torkham, entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans la province de Nangarhar. ©Aimal Zahir, AFP

Des coups de feu et des tirs d’artillerie ont été entendus vendredi près du poste-frontière stratégique de Torkham entre l’Afghanistan et le Pakistan par des journalistes de l’AFP, les deux pays voisins étant engagés dans des affrontements meurtriers.

Les tirs d’artillerie ont été entendus depuis le territoire afghan près de la frontière vers 09H30 (05H00 GMT), avant que les affrontements transfrontaliers ne reprennent. D’autres coups de feu ont résonné dans le lointain, ont rapporté les journalistes sur place.

Le Pakistan a frappé dans la nuit plusieurs sites afghans, dont les principales villes Kaboul et Kandahar, une «réponse appropriée», selon le ministre pakistanais de l’Intérieur Mohsin Naqvi, à l’attaque afghane de la veille.

«Notre patience a atteint ses limites. C’est désormais la guerre ouverte entre nous et vous», a déclaré le ministre de la Défense pakistanais, Khawaja Asif, sur X.

نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ھو گا اور طالبان افغانُ عوام کے مفادات اور علاقہ میں امن پہ توجہ مرکوز کریںُ گے۔مگر طالبان نے افغانستان کو ھندوستان کی کالونی بنا دیا۔ ساری دنیا کے دھشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دھشت گردی کو… — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) February 26, 2026

«Nos troupes ont toute la capacité nécessaire pour écraser toute ambition agressive», a renchéri le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif sur le compte X de son gouvernement.

Des journalistes de l’AFP à Kaboul ont entendu plusieurs violentes explosions ainsi que des avions de chasse tôt vendredi, jusqu’à l’aube. À Kandahar (sud), où réside le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, un autre journaliste de l’AFP a également indiqué avoir entendu des avions.

"ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔"

~وزیراعظم محمد شہباز شریف pic.twitter.com/mlmFN7dJqp — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 27, 2026

Les rues de Kaboul étaient redevenues calmes après le lever du jour, en ce vendredi du mois de ramadan. Des journalistes de l’AFP n’ont pas observé de présence renforcée des forces de sécurité dans la ville ni aux points de contrôle.

Les relations entre le Pakistan, puissance nucléaire, et l’Afghanistan dirigé par les autorités talibanes depuis 2021 se sont fortement dégradées ces derniers mois. Les points de passage terrestres sont largement fermés depuis de précédents combats qui ont fait plus de 70 morts de part et d’autre en octobre.

«Attaques massives»

Jeudi, l’armée afghane a annoncé des «attaques massives» à la frontière, en riposte à des bombardements pakistanais le week-end dernier.

Islamabad avait alors dit avoir visé des camps «terroristes» et fait plus de 80 morts, selon une source sécuritaire.

En retour, le porte-parole des autorités talibanes Zabihullah Mujahid a affirmé que les forces afghanes avaient pris jeudi 15 avant-postes pakistanais et tué des «dizaines» de soldats.

Lire aussi : Le Pakistan mène des frappes meurtrières en Afghanistan

Le gouvernement taliban a confirmé vendredi les frappes pakistanaises, qui, selon M. Mujahid, n’ont pas fait de victimes.

Le ministre de l’Information pakistanais Attaullah Tarar a précisé qu’elles avaient visé «des cibles de la défense talibane afghane» à Kaboul, Kandahar et dans la province frontalière de Paktia (est).

Les autorités talibanes ont en retour annoncé vendredi de nouvelles frappes à «grande échelle contre des positions de soldats pakistanais».

Le ministère afghan de la Défense a indiqué que huit de ses soldats avaient été tués lors de l’offensive terrestre de jeudi, déclenchée depuis les provinces afghanes de Nangarhar et Kunar.

Un porte-parole du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a, lui, évoqué de «lourdes pertes» infligées alors aux Afghans.

Le ministère pakistanais de l’Information a accusé l’Afghanistan d’avoir jeudi «ouvert le feu unilatéralement sur plusieurs positions», le long de la frontière avec la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa.

Escalade

L’assaut des forces afghanes fait suite aux frappes aériennes pakistanaises du week-end dernier dans les provinces de Nangarhar et de Paktika, présentées par Islamabad comme une réponse à des attentats-suicides au Pakistan.

Selon la mission de l’ONU en Afghanistan, ces bombardements, les plus importants depuis octobre, ont causé la mort d’au moins 13 civils, tandis que le gouvernement taliban a affirmé qu’au moins 18 personnes avaient péri.

Longtemps proches, le Pakistan et l’Afghanistan s’affrontent sporadiquement depuis que les dirigeants talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août 2021.

Islamabad accuse les autorités afghanes d’abriter des activistes armés qui lancent des attaques sur le territoire pakistanais, ce que Kaboul dément.

La plupart des attaques ont été revendiquées par les talibans pakistanais (TTP).

Les frappes nocturnes marquent «une escalade significative et dangereuse par rapport aux affrontements précédents», a observé sur X Michael Kugelman, spécialiste de l’Asie du Sud. «Le Pakistan semble avoir étendu ses frappes, qui ne visent plus seulement le TTP mais désormais aussi le régime taliban», a-t-il ajouté.

Keep in mind this comes after a ceasefire & several rounds of talks in recent months brokered by third parties. Diplomatic efforts made little headway & the core issue (Taliban sheltering of TTP) hasn’t been addressed. What’s happening now is concerning but not at all surprising. — Michael Kugelman (@MichaelKugelman) February 27, 2026

Depuis octobre, les points de passage terrestres entre les deux pays ne sont ouverts qu’aux Afghans voulant rentrer dans leur pays.

Une brève trêve entérinée le 19 octobre après une médiation du Qatar et de la Turquie avait été jugée caduque neuf jours plus tard par le Pakistan, qui avait accusé l’Afghanistan d’orchestrer des attentats menés par les talibans pakistanais (TTP).

Des cycles de négociations ont depuis échoué à désamorcer le conflit, même si une intervention de l’Arabie saoudite a permis de faciliter la libération de trois soldats pakistanais capturés par les Afghans en octobre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a offert vendredi l’aide de l’Iran pour «faciliter le dialogue» entre les deux pays voisins après cet embrasement.

Les chefs de la diplomatie saoudienne et pakistanaise se sont aussi entretenus au téléphone des moyens «de réduire les tensions» dans la région, selon un communiqué publié vendredi par Riyad.