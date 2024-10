Otan, Ukraine, conflits commerciaux: fébrilité à Bruxelles avant la présidentielle américaine

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'adressent à la presse, lors de la conférence de clôture du sommet de l'UE à Bruxelles, le 17 octobre 2024. AFP or licensors

L’imprévisible candidat républicain tempête contre les mauvais payeurs de l’Alliance, dénonce les montants pharamineux débloqués par Washington pour Kiev, et brandit le spectre de nouveaux droits de douane visant l’Europe.

Si une victoire le 5 novembre de sa rivale démocrate serait incontestablement accueillie avec une forme de soulagement à Bruxelles, les Européens insistent sur la nécessité de se préparer - quoiqu’il arrive - à des changements profonds et dans la durée dans leur relation avec l’Amérique.

L’avenir de l’Otan

Avec Kamala Harris, les pays européens se sentent en terrain connu, même si «on ne sait pas grand chose de ses projets en politique étrangère», explique un diplomate de l’Otan.

Mais un éventuel retour de Donald Trump à la Maison Blanche les tétanise. «Il y a une forme de paralysie côté européen, face à l’immensité du défi», juge ainsi Martin Quencez, expert des questions de défense auprès du German Marshall Fund à Paris.

Tous ont encore en mémoire les menaces lancées en février par le milliardaire américain: si vous ne payez davantage, débrouillez-vous face à la menace russe.

Ils ont déjà tenté de répondre à l’avance en portant pour plusieurs d’entre eux le niveau de leurs dépenses militaires à 2% de leur Produit intérieur brut (PIB). Ils sont désormais 23, sur les 32 membres de l’Otan, contre trois il y a dix ans.

Mais ils savent aussi qu’il leur faudra faire plus, et ce quel que soit le vainqueur le 5 novembre. Le candidat républicain n’est pas, et de loin, le premier président américain à réclamer un meilleur partage du fardeau.

«Il y a une façon +trumpienne+ de dire les choses, il communique comme ça, mais le message sur la nécessité pour l’Europe de faire plus est parfaitement légitime», résume un diplomate.

Le soutien à l’Ukraine

Si nombre de responsables de l’Alliance espèrent éviter le clash avec Trump sur l’Otan, les craintes des Européens se renforcent nettement lorsqu’il s’agit d’envisager l’avenir du soutien occidental à l’Ukraine.

Ukraine : un plan qui fait "pschitt" ? https://t.co/t0FupiHnpt pic.twitter.com/ytmR4qVB3R — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 17, 2024

«L’Europe pourrait se retrouver seule à soutenir la résistance ukrainienne», avertit l’eurodéputé français Raphaël Glucksmann (S&D, socio-démocrates).

L’ex-président qui rêve d’un retour triomphal à Washington a déjà menacé à plusieurs reprises de mettre un terme à l’aide militaire américaine à Kiev, promettant d’en finir avec cette guerre en 24 heures, tout en restant évasif sur les moyens d’y parvenir.

Après deux ans et demi d’engagements maintes et maintes fois répétés, l’Europe pourrait n’avoir d’autre choix que de prendre le relais. Mais le front européen pourrait se fissurer rapidement. «Les capitales européennes risquent d’accroitre la pression sur Kiev pour ouvrir les négociations avec Moscou, contre la volonté des Ukrainiens eux-mêmes», met en garde M. Glucksmann.

En attendant, c’est surtout l’attentisme qui domine. «On essaie de continuer à faire ce que l’on fait de notre côté, c’est le sentiment dominant à l’Otan», explique un diplomate de l’Alliance.

La relation commerciale

Lorsqu’il s’agit du commerce, l’UE pense qu’elle sera cette fois mieux armée pour le combat en cas de retour du magnat de l’immobilier à la Maison Blanche.

Donald Trump affirme que Tim Cook l’a appelé pour se plaindre des amendes de l'Union européennehttps://t.co/UXrRS8ZOO6 pic.twitter.com/WlJp21o4GX — BFM Business (@bfmbusiness) October 17, 2024

«L’UE est bien mieux préparée à une nouvelle administration Trump», assure un diplomate à Bruxelles.

Une liste de produits américains pouvant faire l’objet de représailles est par exemple sur la table des responsables de l’UE, mais diplomates et responsables européens insistent sur son utilisation en dernier recours. « Personne à Bruxelles ne recherche l’escalade », assure l’un d’entre eux.

Le premier test aura lieu en mars lorsque la trêve sur l’acier entre les Etats-Unis et l’Union européenne aura expirée.

Donald Trump envisage des droits de douane "terribles" pour attirer les entreprises aux Etats-Unis https://t.co/5CApVFMKQD — La Libre (@lalibrebe) October 15, 2024

Donald Trump avait relevé en 2018 les droits de douane sur l’acier et l’aluminium en provenance de plusieurs pays, dont ceux de l’UE. Joe Biden avait maintenu ses droits mais exempté l’UE pendant une période transitoire qui prendra fin en mars.

Les Européens redoutent que le milliardaire américain n’impose des taxes encore plus élevées. Et même s’ils ne croient pas que sa rivale démocrate Kamala Harris se montre particulièrement bienveillante, ils s’attendent à une négociation «de bonne foi» sur ce sujet, selon un diplomate de l’UE.

Avec une présidence Harris, «il y aura une volonté de continuer à rechercher des sujets de coopération, d’essayer éviter des conflits inutiles», juge Greta Peisch, ancienne conseillère auprès du représentant américain pour le Commerce.