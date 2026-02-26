Nouvelle tension entre Cuba et les États-Unis après un échange de tirs en mer

Des navires des garde-côtes cubain dans le port de La Havane le 25 février 2026. AFP or licensors

«Il a été établi que la vedette rapide neutralisée, immatriculée en Floride sous le numéro FL7726SH, transportait dix personnes armées qui, selon les déclarations préliminaires des détenus, avaient l’intention de procéder à une infiltration à des fins terroristes», a indiqué le ministère cubain de l’Intérieur dans un communiqué.

«Des fusils d’assaut, des armes de poing, des engins explosifs de fabrication artisanale (cocktails Molotov), des gilets pare-balles, des lunettes télescopiques et des uniformes de camouflage ont été saisis», a détaillé cette source.

Les membres du groupe armé sont «des Cubains résidant aux États-Unis» et «la plupart d’entre eux ont des antécédents connus d’activité délictueuse et violente», a précisé le ministère de l’Intérieur, qui a publié les noms des six occupants de la vedette blessés, ainsi que celui d’un tué.

Deux des blessés «figurent sur la liste nationale des personnes et entités qui (...) ont fait l’objet d’enquêtes pénales et sont recherchées par les autorités cubaines», a-t-il ajouté.

Les autorités cubaines indiquent également qu’un Cubain «envoyé depuis les États-Unis pour assurer la réception du groupe armé infiltré a été arrêté sur le territoire national» et «a avoué ses actes».

Plus tôt dans la journée, les autorités cubaines avaient indiqué que quatre occupants d’un bateau immatriculé en Floride avaient été abattus et six autres blessés lors d’un échange de tirs avec des garde-côtes.

La vedette rapide avait été détectée au large de la côte nord de Cuba, près du Cayo Falcones, dans la province de Villa Clara (centre).

Selon les autorités cubaines, des «coups de feu» avaient été tirés depuis l’embarcation contre les effectifs cubains qui s’approchaient pour procéder à son identification, blessant le commandant du navire.

«Changement radical»

Cet incident est suivi de très près aux États-Unis, dont le chef de la diplomatie Marco Rubio, lui-même d’origine cubaine, a annoncé que son pays agirait «en conséquence».

Marco Rubio said US will do its own verification and reach its own conclusion about an incident in which Cuba said its forces killed four and wounded six others aboard a Florida-based speedboat that entered Cuban waters and opened fire on a Cuban patrol https://t.co/m2bggJ7aQP pic.twitter.com/4xIIMuwf8E — Reuters (@Reuters) February 26, 2026

«Au fur et à mesure que nous recueillerons davantage d’informations, nous serons prêts à réagir en conséquence», a-t-il déclaré en marge d’une réunion de la Communauté caribéenne (Caricom) dans l’archipel de Saint-Christophe-et-Niévès.

Avant l’annonce de La Havane sur la présence à bord d’un groupe armé, le procureur général de Floride, James Uthmeier, avait annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire. «Le gouvernement cubain n’est pas digne de confiance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces communistes répondent de leurs actes», a-t-il écrit sur X.

I’ve directed the Office of Statewide Prosecution to work with our federal, state, and law enforcement partners to begin an investigation.



The Cuban government cannot be trusted, and we will do everything in our power to hold these communists accountable. https://t.co/IYiWTbtV7o — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) February 25, 2026

Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré pour sa part que les États-Unis «surveillaient» la situation.

Les relations entre Cuba et les États-Unis connaissent un regain de tension depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines début janvier et l’arrêt, par Caracas, sous pression de Washington, des livraisons de pétrole à Cuba.

Les États-Unis, qui ne cachent pas leur souhait de voir un changement de régime sur l’île de 9,6 millions d’habitants, appliquent une politique de pression maximale sur La Havane, invoquant la «menace exceptionnelle» que ferait peser sur la sécurité nationale américaine ce pays situé à seulement 150 km des côtes de la Floride.

"Une tentative d'infiltration à des fins terroristes": quatre occupants d'un bateau "immatriculé en Floride" abattus par Cuba pic.twitter.com/TL0YvH2kBC — BFM (@BFMTV) February 26, 2026

Mercredi, Washington a toutefois confirmé avoir infléchi, à des fins humanitaires, les restrictions à l’exportation de pétrole à Cuba, en manque drastique de carburant, en permettant que du pétrole d’origine vénézuélienne puisse être revendu au secteur privé cubain, à condition que les transactions ne profitent pas au pouvoir mais «au peuple» de l’île.

Marco Rubio a averti que des restrictions sur ces importations par Cuba seraient de nouveau mises en place si La Havane violait «l’esprit» de cet assouplissement.

Il a aussi appelé Cuba à «changer radicalement car c’est sa seule chance d’améliorer la qualité de vie de sa population». «S’ils veulent mener (des) réformes radicales qui ouvrent la voie à la liberté économique et, à terme, politique pour le peuple cubain, il est évident que les États-Unis seraient ravis de voir cela», a-t-il déclaré.